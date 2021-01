Qualche ora fa, all’interno della casa del GF Vip, Maria Teresa Ruta è stata la protagonista di un crollo emotivo: la reazione di Guenda.

In queste ultime ore, non si fa altro che parlare di lei. Ci stiamo riferendo proprio a Maria Teresa Ruta. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip, la giornalista e conduttrice si è sempre dimostrata, sin dal primo momento del suo ingresso, un’ottima concorrente. Sempre con il sorriso sulle labbra, sempre pronta a mettersi in gioco e, soprattutto, sempre pronta a divertirsi e a far divertire, la simpaticissima Ruta ha facilmente conquistato l’interesse su di sé. Quello che, però, è successo qualche ora fa è davvero incredibile. È ora di cena, tutti i ragazzi sono a tavola mentre lei, in compagnia di Tommaso Zorzi, è ai fornelli. Improvvisamente, però, un commento inaspettato da parte dei suoi compagni di viaggio le provoca un vero e proprio crollo emotivo. Maria Teresa Ruta, infatti, si reca da sola in piscina, immediatamente accompagnata da una parte dei suoi compagni, ed inizia a piangere e ad urlare. Una reazione del tutto inaspettato, ma che sottolinea quanto, dopo numerosi giorni nella casa, anche i più forti possono crollare. Ebbene, ma come sarà stata la reazione di Guenda, sua figlia? Scopriamola insieme.

GF Vip, la reazione di Guenda al crollo di Maria Teresa: le parole

Il crollo emotivo di Maria Teresa Ruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, diciamoci la verità, ha spiazzato davvero tutti. In primis, i suoi compagni di viaggio. Che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, nel mentre di questo furioso attacco di rabbia, tentavano di calmarla. E, soprattutto, di consolarla. Nemmeno, però, sua figlia Guenda è passata oltre. E, appena visto quanto successo, non ha potuto fare a meno di esprimere la sua opinione in merito. E così, attraverso diverse Instagram Stories, ha condiviso con il suo pubblico la sua reazione. ‘Non mi dispiace che si sfoghi. Almeno si arrabbia. E non tiene tutto dentro. Perché lei, per carattere, fa sempre finta di niente. Lei tende a voler andare d’accordo con tutti, voler piacere a tutti e a ricevere l’affetto di tutti’, ha iniziato a dire Guenda Goria ai suoi sostenitori. Continuando, però, a spiegare di non essere affatto preoccupata da questo sfogo. Perché anche durante i loro litigi da adolescente, la simpaticissima Maria Teresa Ruta aveva le stesse reazioni. ‘Ogni tanto fa bene sfogarsi, fa bene buttare fuori quello che uno ha dentro perché non si può piacere a tutti’, continua a dire la giovanissima.

‘Spero che dopo questo sfogo, ritorni più forte di prima’, ha concluso le sue Instagram Stories. Anche noi ce lo auguriamo, cara Guenda. Maria Teresa Ruta è una vera e propria forza della natura.