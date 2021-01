Paura sul set per Giulia De Lellis: “Sono stata rapita”, ecco il racconto della modella e influencer romana sui social

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più amate e seguite sui social network. Solo su Instagram, la romana conta circa cinque milioni di seguaci. La donna ha raggiunto il successo grazie a Uomini e Donne, programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La De Lellis ha partecipato come corteggiatrice di Andrea Damante, riuscendo a conquistare il bello e tenebroso tronista. La loro storia d’amore ha fatto appassionare migliaia e migliaia di italiani. Per loro, però, non c’è stato il lieto fine. Giulia e Andrea, infatti, dopo lunghi tira e molla, hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Oggi tra i due c’è un bel legame di amicizia e insieme condividono un piccolo cagnolino di nome Tommaso.

Giulia De Lellis, paura sul set: cos’è successo

Di recente, Giulia De Lellis è stata impegnata sul set di Giortì, nuovo format con protagoniste l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Gemma Galgani. La modella e influencer romana ha annunciato ai suoi seguaci che Giortì è sul podio dei programmi più visti in streaming. Una notizia spettacolare per la De Lellis e tutto il suo team. L’ex corteggiatrice ha pubblicato poi foto e video dal backstage, tra cui un ‘falso rapimento’. La modella, infatti, ha raccontato tra le stories del popolare social network di essere stata rapita a sua insaputa sul set: “A metà strada mi hanno rapita. Io non sapevo niente“.

Giulia De Lellis si augura ovviamente di ripetere quest’esperienza insieme alla sua compagna d’avventura, Gemma Galgani. Il programma è disponibile in streaming su Mediaset Play. I fan della De Lellis avranno sicuramente già ‘divorato’ tutti gli episodi.