Il Paradiso delle Signore continua la sua programmazione con successo, in onda come di consueto dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni delle puntate di questa settimana svelano colpi di scena per alcuni dei protagonisti.

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore, avevamo lasciato Salvatore deciso a lottare per riconquistare Gabriella, che invece lo aveva invitato a continuare la sua vita senza di lei, la fiamma dell’amore è però ancora ardente e la crisi con Cosimo è sempre più vicina.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate da lunedì 18 a mercoledì 20 gennaio

Ad inizio settimana, vediamo Agnese andare contro il volere di Giuseppe accettando di andare a lavorare. Rocco invece è sempre più vicino a Irene, mentre Beatrice cerca di nascondere i suoi sentimenti sempre più evidenti per Vittorio: proverà ad allontanarsi da lui, senza riuscirci e continuando a fantasticare una vita insieme a lui.

Marta intanto invia una lettera al marito per raccontargli le sue giornate in America. Salvo invece arriva allo scontro col padre, stanco di vedere sua madre succube delle sue volontà. Salvatore arriva a baciare Gabriella, e decide di mantenere il segreto nei confronti di Marcello. Gabriella, confusa, sente di non voler proseguire la storia col suo fidanzato. Luciano intanto si preoccupa in attesa di Clelia che tarda nel tornare con i risultati delle analisi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate da giovedì 21 a venerdì 22 gennaio

Gabriella si confida con Laura e le racconta del bacio con Salvatore. Il vero colpo di scena della puntata riguarda Clelia che comunica a Luciano di essere incinta. Beatrice scopre che Marta e Vittorio invece non possono avere figli.

Intanto Armando prova a convincere Salvatore nel tornare a casa e mettere fine una volta per tutta alle divergenze avute col padre. Vittorio che da una parte è titubante nel rispondere alla lettera di Marta, dall’altra si sente sempre più vicino a Beatrice.

La settimana de Il Paradiso delle Signore si conclude con un ultimo colpo di scena previsto proprio per venerdì 22 gennaio: durante una cena tra Bergamini e Umberto, avrà luogo una tragedia pronta a sconvolgere le vite di molti dei protagonisti.