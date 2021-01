Conoscete proprio tutto sul marito di Kasia Smutniak? Cosa occorre sapere su Domenico Procacci: età, figli e le nozze a sorpresa.

Bravissima e bellissima, Kasia Smutniak è una delle attrici più amate di tutto il panorama artistico italiano. Nata in Polonia nel 1979, fa il suo debutto sul grande schermo nell’anno 2000. Quando, protagonista di un film di Giorgio Panariello, la Smutniak si fa ampiamente apprezzare e conoscere da tutto il pubblico italiano. Entrando nel cuore di tutti gli italiani in un vero e proprio batter baleno. Non è un caso se, da quel momento, sono passati quasi ventuno anni, eppure la giovanissima Kasia continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Un successo che, da come si può chiaramente comprendere, non si limita alla sfera professionale e lavorativa, ma si estende fino alla sfera sentimentale e, quindi, privata. Ex compagna del grandissimo Pietro Taricone, morto tragicamente quasi undici anni fa, Kasia Smutniak è attualmente sposata con Domenico Procacci. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? Cosa occorre sapere sul marito dell’attrice polacca? Scopriamo insieme ogni cosa.

Kasia Smutniak e Domenico Procacci, chi è suo marito: età, Instagram e figli

Chi è, quindi, Domenico Procacci? Cosa occorre sapere sul marito della grandissima e bravissima Kasia Smutniak? Procediamo con ordine. Domenico Procacci è nato a Bari l’8 Febbraio del 1960. Alla sola età di vent’anni, decide di abbandonare la sua città di origine. E di trasferirsi a Roma. È proprio qui ed, in particolare, presso la scuola del cinema a cui si era iscritto che inizia a muovere i primi passi come regista. Siamo esattamente nel 1983. Quattro anni dopo e, quindi, nel 1987, inizia la sua attività da produttore. È, infatti, proprio questa la professione del marito di Procacci: produttore cinematografico. Ma non solo. Fondatore, nel 1989, di un’importante casa di produzione cinematografica, il buon Procacci firma tantissimi successi del grande schermo. Che, com’è giusto che sia, gli valgono anche notevoli e prestigiosi riconoscimenti. È, infine, anche editore, produttore discografico ed imprenditore. Cosa sappiamo della sua vita privata? Prima ancora di incontrare e sposare Kasia, Domenico ha una relazione con Francesca Neri, attuale moglie di Claudio Amendola. Ma la loro relazione non va a buon fine. Nel 2011 incontra la Smutniak e, nel 2014, diventa papà del piccolo Leonardo.

Le nozze a sorpresa

Dopo la tragica morte di Pietro Taricone, avvenuta il 29 Giugno del 2010, Kasia Smutniak è riuscita ad aprire il suo cuore nuovamente a Domenica Procacci. I due sono diventati una coppia a tutti gli effetti nell’estate del 2011. E sono diventati moglie nel 2014. Ma sapete che sono state delle nozze a sorpresa? Si, avete letto proprio bene. Proprio il 16 Settembre del 2014, giorno del loro matrimonio, l’attrice polacco e il suo compagno avevano invitato a casa dei loro compagni per festeggiare il compleanno di lei. Una volta trovati in villa, però, gli invitati si sono trovati dinanzi alla celebrazione del loro matrimonio.

Insomma, un evento davvero pazzesco, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, sarà indimenticabile per tutti.