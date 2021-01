Bellissima e talentuosa, Kasia Smutniak è una celebre e apprezzatissima attrice dotata di una classe e di un’eleganza davvero incredibili: lo straordinario obbiettivo raggiunto quando aveva solo sedici anni!

Un’attrice straordinaria, dotata di un talento unico e capace di adattarsi a generi e ruoli diversi. Kasia Smutniak è una donna bellissima, una mamma, una grande interprete e si destreggia tra disparate e sorprendenti passioni. Classe 1979, inizia la sua carriera come modella e questo le permette di girare il mondo e approdare anche in Italia, dove poi si stabilisce. Nel 2000 arriva il primo film, a cui ne seguiranno moltissimi altri, dando inizio alla sua eccezionale carriera di attrice. Circa un anno fa l’abbiamo vista cimentarsi in un volo da brividi con le Frecce Tricolore in quello che ha definito: “Il sogno della mia vita”. Quello che molti non sanno è che la splendida Kasia Smutniak non è nuova al ‘volo’: ecco l’obbiettivo sorprendente raggiunto a soli sedici anni!

Kasia Smutniak, l’obbiettivo stupefacente: aveva solo sedici anni!

La splendida attrice è figlia di un comandante dell’aeronautica militare. La passione per il volo è di famiglia. Come riportato da “Il Messaggero”, Kasia Smutniak ha rivelato: “Di fatto in famiglia c’è solo mia madre che non alza lo sguardo al cielo per il ronzio di un’elica”. Una passione che la spinge ad iscriversi ad un corso apposito, per conseguire il brevetto per pilotare gli alianti. “Le nascondemmo che a 15 anni mi ero iscritta al corso di volo a vela” ha raccontato, riferendosi alla mamma. “Poi quando ero in aria per la prima volta da sola mi fecero venire un colpo comunicandomi alla radio che al campo c’era anche lei ad attendermi per festeggiare”. La straordinaria attrice ha conseguito il brevetto a soli sedici anni!

Eravate a conoscenza di questo straordinario traguardo che riguarda la splendida attrice? Un obbiettivo pazzesco che lei è riuscita a raggiungere da giovanissima: un retroscena davvero incredibile!