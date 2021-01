Ricordate Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti del Grande Fratello? Ecco come sono diventati oggi e com’è cambiata la loro vita dopo il reality.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Stiamo parlando proprio di Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli. Entrambi concorrenti della quarta edizione del reality, i due giovanissimi sono stati i protagonisti indiscussi di quella stagione. Rinchiusi in casa in compagnia di Serena Garitta, vincitrice di quell’anno, Patrick Ray Pugliese e tanti altri ancora, Katia ed Ascanio hanno saputo immediatamente catturato l’attenzione su di loro. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: per la loro storia d’amore. Katia, all’epoca della sua partecipazione, era davvero giovanissima. E non voleva assolutamente aprire il suo cuore. Ascanio, dal canto suo, era decisamente più grande e maturo. Eppure, appena ammirata la bellezza della bella lombarda, non è affatto riuscito a resisterle. Ecco, sono passati esattamente diciassette anni da quel momento, eppure com’è cambiata la loro vita dopo il reality? E, soprattutto, loro come sono diventati? Siete proprio curiosi di scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Vi accontentiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Katia Pedrotti ed Ascanio Pacelli, come sono oggi dopo il Grande Fratello?

Il loro percorso all’interno della casa del Grande Fratello, bisogna ammetterlo, è stato davvero esemplare. Entrambi entrati single, si sono conosciuti all’interno della quattro mura di Cinecittà e, soprattutto, si sono innamorati. Certo, il loro viaggio ha subito diversi alti e bassi. Ma, diciamoci la verità, è il risultato quello che conto. Ebbene, ma com’è cambiata la loro vita dopo il reality? Sono passati esattamente 17 anni dalla loro partecipazione al programma, condotto quell’anno da Barbara D’Urso, ma cos’è successo alla coppia? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettagli. Anche se, vi anticipiamo, la loro vita è decisamente cambiata in meglio. Certo, attualmente, non sono più dei volti fissi sul piccolo schermo. Eppure, il pubblico italiano li continua ad amare ed apprezzare. Ebbene, ma come sono adesso? Vi anticipiamo col dirvi che Katia ed Ascanio sono sposati dal 2005. E che, soprattutto, sono diventati genitori di due splendidi bambini, Matilde e Tancredi, rispettivamente nel 2007 e nel 2013. Appurato, quindi, che il loro amore continua alla grande e a gonfie vele, cosa sappiamo di loro? E, quindi, del loro lavoro? Stando a quanto si apprende da una loro recentissima intervista a ‘Tv sorrisi e canzoni’, Katia è a tutti gli affetti un’amatissima e seguitissima influencer. Particolarmente concentrata su gioielli, cura del corpo, accessori, moda e tanto alto ancora, la bella Pedrotti è molto seguita su Instagram. Ascanio, invece, come raccontato dal diretto interessato, è il consigliere della Federazione italiana di golf. E, da circa dieci anni, è il general manager di un noto a prestigioso golf club situato a Roma.

Insomma, possono essere passati pur diciassette anni, ma Ascanio e Katia continuano ad amarsi alla follia.