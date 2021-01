Arriva in tv un nuovissimo programma, Le 5 porte rosse: chi ci sarà al timone? Proprio lui: scoprite qui tutti i dettagli!

Uno dei conduttori più famosi della televisione italiana piomberà in tv con un nuovissimo programma televisivo. Parliamo di una inedita trasmissione, un nuovo progetto chiamato ‘Le 5 porte rosse’: ma di che si tratta? E’ stato lanciata, in anteprima, una piccola anticipazione dai canali social di WittyTv: parliamo di un programma che tratterà temi come “sesso, fantasie ed i sentimenti degli italiani”. Una vera e propria novità per il pubblico televisivo che non conosce alcun dettaglio su questo nuovo programma se non le poche cose anticipate da Witty Tv. Su che canale andrà in onda? Di cosa si parlerà esattamente? Perchè due sedie? Ma soprattutto…chi lo condurrà? A quest’ultima domanda sappiamo perfettamente rispondervi: è uno dei conduttori televisivi più seguiti ed amati del piccolo schermo italiano….Siete curiosi vero? Vi sveliamo subito tutto!

Le 5 porte rosse, arriva in tv un nuovo programma: a condurre ci sarà proprio lui

Arriverà in tv un nuovissimo programma televisivo: Le 5 porte rosse è stato appena lanciato dai canali social di Witty Tv. Si conosce poco della nuova trasmissione: una voce fuori campo, nel video, spiega qualche dettaglio sul nuovo talk show. “Sesso, fantasie e sentimenti degli italiani. Hai una storia particolare da raccontare? Maurizio Costanzo ti ascolterà ed insieme scopriremo se e come sono cambiate le nostre abitudini” è quanto descritto nel video di anticipazione.

Avete capito proprio bene! A condurre il nuovo programma tv sarà Maurizio Costanzo, il famosissimo conduttore, marito di Maria De Filippi. Dunque, non si parlerà di storie di personaggi noti: a raccontare la loro vita saranno persone comuni che decideranno di ‘sbloccarsi’ con il presentatore.