Attualmente, Marco Bocci è un famosissimo ed apprezzatissimo attore, ma sapete cosa faceva prima del successo? La rivelazione inaspettata.

Marco Bocci, lo sappiamo benissimo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Nato in Umbria il 4 Agosto del 1978, il giovane capisce sin da subito qual è la sua più grande passione: la recitazione. Ed, infatti, è proprio grazie ad un incontro con Giorgio De Virgilis, attore settantenne, che Marco inizia a muovere i primi passi in questo mondo. È ancora uno studente di Architettura quando incontra questo grandissimo attore e inizia ad avvicinarsi anche al teatro. Da quel momento, Marco Bocci cavalca letteralmente l’onda del successo. Diventando uno degli attori più amati ed apprezzati dal pubblico italiano. Ecco, ma vi siete mai chiesti cosa facesse prima di diventare attore? Siete proprio curiosi di scoprire il lavoro di Marco Bocci prima del successo? Ci pensiamo noi a rivelarvi ogni cosa. Anzi, per dirla meglio, è stato proprio il diretto interessato a raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio in una sua intervista a ‘Verissimo’, datata 2019.

Marco Bocci prima del successo, sapete che lavoro faceva?

Ospite della puntata di ‘Verissimo’ del 16 Novembre 2019, Marco Bocci è raccontato senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto ha parlato del suo primo film da regista, ma ha anche ampiamente parlato della sua vita pregressa. E, quindi, delle sue origini. Ecco, attualmente, il marito di Laura Chiatti è un noto ed apprezzato attore, ma siete curiosi di sapere che lavoro faceva prima del successo? Bene, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Vi anticipiamo soltanto che non vi sareste mai aspettati una cosa del genere. Alla bellissima ed attentissima Silvia Toffanin, Marco Bocci ha svelato di essere stato un lavamacchine. Si, avete letto proprio bene. Ancora prima di diventare un attore e di cavalcare l’onda del successo, il buon Bocci faceva proprio questo di lavoro. ‘L’ho fatto appena arrivato a Roma. Ogni tanto mi mettevo a lavare le macchine in concessionaria’, ha detto Marco Bocci alla padrona di casa.

Vi sareste mai aspettati un ‘retroscena’ del genere?