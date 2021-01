Marco Mengoni ha dato un annuncio che ha fatto letteralmente impazzire di gioia i fan: l’ha appena comunicato sui social, sentite di che si tratta!

Vi parliamo di uno dei cantanti più amati in Italia: nel panorama musicale del nostro paese, Marco Mengoni scala le classifiche e riempie i cuori degli ascoltatori. Il classe ’88 è il primo artista ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Award, premio conquistato nel 2010 e nel 2015. Ma ricordate quando lo abbiamo conosciuto per la prima volta? Mengoni è salito alla ribalta nella terza edizione di X Factor: nel 2009 ha vinto il talent show e firmato il suo primo contratto discografico. Da allora, per lui, la carriera è stata sempre più in salita: oggi rappresenta una delle voci più belle della musica italiana. Ha lanciato sui suoi canali social, poco fa, un annuncio che farà impazzire di gioia i fan. Ecco di che si tratta.

Marco Mengoni, splendido annuncio a sorpresa: l’ha appena comunicato sui social

Marco Mengoni ha annunciato sui suoi canali social che venerdì 15 gennaio sarà in tv! Su Instagram ha scritto proprio così: “Grazie Fiorella per questo invito. Ci vediamo venerdì 15 gennaio su Rai1 a “La musica che gira intorno”. La didascalia è accompagnata da una splendida fotografia del cantante in bianco e nero:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)

Avete capito perfettamente: venerdì 15 gennaio andrà in onda, su Rai 1, il nuovo spettacolo di Fiorella Mannoia. Per l’amata artista italiana sono previste due prime serate sull’ammiraglia Rai: lo show farà impazzire senza dubbio i telespettatori. Canto, danza, intrattenimento: la cantante ha deciso di regalare tantissime emozioni al pubblico di Rai Uno, venerdì sera. Oltre a Marco Mengoni, come vi abbiamo appena svelato, ci saranno Claudio Baglioni, Antonello Venditti, grandissimi artisti italiani. Ci sarà uno spazio anche per attori e presentatori come Alessandro Siani, Giorgio Panariello, Ambra Angiolini, Edoardo Leo e tanti altri famosi personaggi della tv…

Sarà una serata davvero incredibile!