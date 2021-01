Bella, bellissima, ma anche talentuosa. Miriam Leone da Miss Italia di strada ne ha fatta parecchia. Su Instagram l’attrice ha pubblicato una foto in cui appare irriconoscibile, ed è lei stessa a spiegare il perché.

Miriam Leone ha pubblicato su Instagram una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attrice ha condiviso con i suoi fan uno scatto in cui si fa fatica a riconoscerla ma è presto spiegato il motivo: Miriam ha da poco terminato di lavorare a un nuovo progetto e su Instagram si è mostrata nei panni di Clara, il personaggio che ha rivelato di interpretare nell’ultimo film di Simone Godano, dal titolo “Marylin ha gli occhi neri”.

Miriam Leone si trasforma su Instagram

Nel post condiviso sul suo account ufficiale, Miriam Leone parla di trasformismo e la foto le dà nettamente ragione, grazie a trucco e parrucco sapientemente usato sul set del film, sembra proprio un’altra: occhi scuri, sopracciglia folte e asciugamano tra i capelli.

È la stessa Miriam a spiegare l’impresa che l’ha messa alla prova: “Ho fatto un lavoro di super trasformazione per calarmi nei panni di Clara, e non vedo l’ora che lo vediate anche voi”.

Attrice e conduttrice, Miriam è impegnata tra cinema e tv

Recentemente abbiamo visto Miriam alle prese con la conduzione di “Danza con me”, lo spettacolo televisivo di Roberto Bolle, in cui Miriam ha partecipato, fortemente voluta dallo stesso Bolle.

Si vocifera anche che Miriam potrebbe partecipare a Sandokan, fiction di prossima realizzazione, in cui ci sarà l’attore turco Can Yaman nei panni del protagonista e Luca Argentero nel ruolo di Yanez. Miriam potrebbe interpretare il ruolo di lady Marianna nella serie tv prodotta da Lux Vide ma non c’è ancora alcuna conferma in merito.

Certamente potremo vederla nel film dedicato a Diabolik dove interpreta la leggendaria Eva Kant, la cui uscita prevista a fine 2020 è stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria, e nella commedia sentimentale “Marylin ha gli occhi neri” dove ci sarà anche Stefano Accorsi, come lei stessa ha confermato con l’insolito selfie condiviso sui social. Il film è atteso per il 2021.