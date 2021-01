Raoul Bova, i lutti che l’hanno addolorato: “Mi mancate”, una perdita straziante per l’amatissimo attore.

Attore, regista, ed ex nuotatore italiano, Raoul Bova non ha certamente bisogno di presentazioni. Artista dal talento straordinario, ha iniziato la sua carriera in modo completamente diverso. Certo, oggi è un eccellente attore, ma la sua giovinezza è stata trascorsa abbracciando il nuoto, infatti, a soli 15 anni ha vinto il campionato giovanile nei centro metri dorso. Purtroppo, però, riscontra pochi risultati, e decide di abbandonare, per dedicarsi alla recitazione. Inizia la sua carriera televisiva come aiutante del programma Scommettiamo che…?, ed esordisce l’anno successo in una piccola parte nel film Mutande Pazze. Pian Piano comincia a farsi conoscere, e soprattutto apprezzare, fino ad arrivare in importanti pellicole, che gli doneranno una fama tanto forte quanto inaspettata: ad oggi, possiamo affermare, che è tra gli attori più popolari e amati in assoluto. Purtroppo, la sua vita non è stata sempre rose e fiori, due importanti lutti l’hanno addolorato profondamente.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Raoul Bova, dolorosi lutti: una terribile perdita per l’attore, travolto da una mancanza assoluta

Raoul Bova è certamente un’artista che ha fatto breccia nel cuore di tutti i telespettatori. Bello e talentuoso, non si può dire assolutamente il contrario. La sua carriera è infinta, piena di importanti lavori da lui effettuati. Sono molti i film che hanno visto la sua presenza, come in Mutande Pazze, Quando eravamo repressi, Piccolo Grande Amore, Terra Briciata, La finestra di fronte, La fiamma sul ghiaccio, Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare, Immaturi, Tutte le strade portano a Roma, questi solo al cinema, e sono solo alcuni, sarebbe difficile citarli tutti; mentre, tantissimi altri ancora hanno visto la sua brillante interpretazione in televisione. Raoul è davvero straordinario, capace ogni volta di immergere completamente i telespettatori nella vicenda che lo vede protagonista. Purtroppo, la vita non è sempre lineare, per tutti, e anche per Bova è stata molto difficile. In particolare, l’uomo ha vissuto un triste momento, a causa di due lutti che l’hanno travolto. L’attore ha perso entrambi i genitori qualche anno fa, e ha dovuto così fare i conti con la sua fragilità, come ha raccontato in un’intervista a Il corriere della sera. Su instagram, più volte ha pubblicato un post ricordo, che ha commosso tutti: “Che bello vedervi, papà e mamma. Spero possiate accogliere le persone che vi stanno raggiungendo nel cielo. Mi mancate!”, ha scritto in didascalia in basso ad una foto dei suoi genitori sui social.

Lutti che l’hanno profondamente addolorato, portandolo a vivere un forte momento di tristezza. Solo con il tempo, Raoul Bova è riuscito a non annegare nel dolore per la straziante perdita subita, ed è stato capace di sollevarsi anche grazie alla sua meravigliosa compagna, sempre stata al suo fianco.