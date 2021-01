In una sua recente intervista, Stefano Accorsi ha raccontato un incredibile dramma di cui è stato protagonista: la tragica confessione.

Stefano Accorsi non ha assolutamente bisogno di presentazioni, lo sappiamo benissimo. Colonna portante di numerosi film cinematografici e di serie televisive più che di successo, l’attore bolognese decanta di un clamore davvero incredibile. E, diciamoci la verità, conoscendo la sua bravura e professionalità non fatichiamo molto a capirne il motivo. Ultimamente al centro del gossip per la nascita del suo quarto figlio, Leonardo, il buon Accorsi si dice molto riservato. È proprio per questo motivo che questo incredibile dramma, vissuto tantissimi anni fa, nessuno lo conosceva. Ebbene, noi come facciamo a saperlo? Beh, la risposta è davvero semplice: a raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato il diretto interessato. In una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata l’anno 2017, il bel Stefano si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, si è lasciato andare, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, ad una vera e propria tragica confessione. ‘È stato un trauma’, ha rivelato Stefano Accorsi. Ecco, ma a cosa si riferisce in particolare modo? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Stefano Accorsi, incredibile dramma: rivelazione choc, cos’è successo

Attualmente, è uno degli attori più amati e di successo, Stefano Accorsi. Eppure, sapete com’è iniziata la sua scalata verso il successo? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato, come dicevamo precedentemente, proprio il diretto interessato. In una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 2017, il bel bolognese ha raccontato di avere sempre avuto il desiderio di diventare un attore, ma che, negli anni liceali, è come se l’avesse completamente dimenticato. Una mattina, però, decise di saltare una scuola. E di iscriversi ad una scuola di Teatro, che avrebbe dovuto iniziare nel Settembre del 1991. Durante l’estate, quando lui era un bagnino, la madre lo informò che Pupi Avati faceva dei casting. Stefano vi partecipò. E fu, addirittura, preso. Ecco, leggendo con attenzione queste parole, è saltato fuori un retroscena davvero inedito: prima di diventare attore, Stefano Accorsi era un bagnino. Ma sapete che, proprio mentre svolgeva questa professione, è stato il protagonista di un vero e proprio dramma? Si, avete letto proprio bene. Ed è stato il diretto interessato a svelarlo. ‘Fuori dal turno, ho visto un uomo morirmi davanti per una congestione: un trauma’, ha raccontato, molto probabilmente per la prima volta, Stefano Accorsi.

Insomma, una tragica confessione, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, avrà lasciato un segno nella vita di Stefano Accorsi. D’altra parte, diciamoci la verità, non è assolutamente un evento che si vede tutti i giorni, no?