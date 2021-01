Attualmente Stefano Accorsi è felicemente sposato con Bianca Vitali, ma conoscete le sue ex compagne? Sono due volti famosissimi.

Attore di successo e volto di punta di tantissimi film cinematografici e serie televisive, Stefano Accorsi decanta di una carriera ricca di esperienze lavorative davvero incredibili. Ma non è l’unica, badate bene, ad essere molto ‘movimentata’. Papà di ben quattro figli, l’ultimo nato ad Agosto scorso, il buon Accorsi attualmente è felicemente sposato con la bellissima Bianca Vitali. Ma, come raccontato dal diretto interessato in una sua intervista a ‘Vanity Fair’, datata 2017, in precedenza, ha avuto delle storie d’amore molto importanti. Ecco, ma a cosa facciamo esattamente riferimento? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le sue due ex compagne sono due volti molto famosi. E, soprattutto, molto apprezzati. Di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Stefano Accorsi, chi sono le sue ex compagne? Sono proprio loro!

La scintilla tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali, sua moglie dal 2015, è scoccata proprio sul set di 1992. È proprio qui che, seppure lei avesse pochissime scene da girare, i due si incontrano. E, soprattutto, immediatamente si rendono conto del loro feeling. Certo, ci sono ben vent’anni di differenza tra di loro. Eppure, il buon Accorsi in merito ha detto: ‘Quando ti accorgi che per te non è un problema, capisci che il problema è solo la convenzione sociale’. Prima di Bianca, come dicevamo precedentemente, Stefano Accorsi ha avuto altre relazioni. ‘Poche storie, ma importanti’, ha detto l’attore a Vanity Fair. Ecco, ma chi sono le sue ex compagne? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettagli. Anche se, vi anticipiamo, sono due volti molto famosi ed apprezzati. Stiamo parlando proprio di Laetitia Casta e Giovanna Mezzogiorno. Con quest’ultima, l’attore bolognese ha vissuto una splendida storia d’amore dal 1998 al 2002. Invece, con la modella ed attrice francese, il buon Accorsi è stato impegnato dal 2003 al 2013. Ed è diventato padre per la prima volta in assoluto rispettivamente nel 2006 e nel 2009.

Con Bianca Vitali, come dicevamo precedentemente, è sposato dal 2015. Ed è diventato padre di altri due figli nel 2017 e 2020.