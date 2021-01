Alessandra Celentano, lo scatto da giovane apparso sul suo profilo instagram conquista decisamente tutti: come non l’avete mai vista prima.

Soltanto da qualche mese ha avuto inizio la nuova edizione dell’amatissimo programma Amici di Maria De Filippi. Un talent che riscontra da anni un successo assicurato, piazzandosi, è certo, tra le trasmissioni più viste in assoluto. A causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, ma anche il resto del mondo, sta vivendo, sono stati apportati diversi cambiamenti. Come sappiamo, i ragazzi vivono sotto lo stesso tetto, e hanno il compito di partecipare alle pulizie. Il programma ha visto l’uscita di scena, almeno per il momento, di due importanti professori, infatti, sia Stash che Timor Steffens non saranno presenti. A prendere il loro posto rispettivamente Arisa e Lorella Cuccarini. Gli storici sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, entrata nella scuola solo da qualche anno, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Soffermando l’attenzione sulla maestra di danza classica, possiamo certamente affermare che rappresenta una delle professoresse più amate. Sempre pronta a dire la sua schietta opinione, riscontra ogni volta un certo successo. La Celentano prima di arrivare ad oggi, è stata certamente una ballerina dal profondo talento. Una foto apparsa sul suo profilo instagram mostra chiaramente la donna al tempo della suo percorso: l’avete mai vista così?

Alessandra Celentano, spunta la foto da giovane: come non l’avete mai vista prima

Talento e bellezza insieme, due qualità che certamente l’acclamatissima Alessandra Celentano possiede. Maestra nella tanto desiderata scuola di Amici, riscontra ogni volta un certo successo. Una professoressa che certamente non si lascia sopraffare da nessuno, pronta a dire la sua senza mezzi termini. Sarà proprio per questo, che durante il percorso nel talent, incontra scontri continui. Ma lei, la nostra mitica maestra non teme nessuno. Alessandra è amatissima, e anche sui social i follower le esprimono l’affetto provato nei suoi confronti. Proprio qui, conta un profilo di ben oltre i 200 mila follower. Sfogliando la sua pagina instagram è spuntata una foto da giovane, in cui la Celentano si è mostrata riportando una profonda didascalia. “Quel giorno, stranamente, mi presentai a lezione senza le scarpette da punta. Il maestro mi chiese come mai, ed io risposi la verità: me le ero dimenticate. Lui mi disse: “Bene, fai pure lezione, ma io non ti guarderò per tutto il tempo, e così fu!”, ha scritto in didascalia la donna. Un momento che è stato per lei fonte di grande lezione.

Con il post pubblicato ha voluto esprimere la sua, sostenendo che i giovani vivono la correzione in modo negativo, quando in realtà dovrebbe essere il contrario. Paroli sincere che certamente sono state espresse per poter essere un insegnamento. Ovviamente, com’è possibile vedere dallo scatto, Alessandra era giovanissima, ma sempre bellissima, proprio come oggi.