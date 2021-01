Amici 20, clamoroso colpo di scena per il talent show di Canale 5: avverrà nella puntata di sabato 16 gennaio.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Tra esibizioni e sfide, gli allievi della scuola più famosa della tv continuano il loro percorso. Percorso che, ogni giorno, i telespettatori possono seguire attraverso le strisce quotidiane, il cosiddetto “daytime”. Ma, ovviamente, la puntata più attesa è quella del sabato pomeriggio. E anche il prossimo sabato, 16 gennaio, il talent show di Maria De Filippi andrà in onda con una nuova ricchissima puntata. Una puntata che nasconde una clamorosa novità! Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, clamoroso colpo di scena: cosa accadrà nella puntata di sabato 16 gennaio?

È giovedì, ma i fan di Amici 20 resteranno delusi: niente anticipazioni! Oggi, infatti, non si è registrata la puntata come di consueto. Puntata che viene trasmessa dopo due giorni, il sabato pomeriggio. Il motivo? La puntata di sabato 16 gennaio andrà in onda eccezionalmente in diretta! Non sappiamo quindi cosa accadrà, ma ci saranno due super ospiti speciali. Si tratta di Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, pronte per il loro primo duetto col brano Pezzo di cuore, che uscirà domani 15 gennaio.

Una puntata che prevede colpi di scena per molti allievi. A partire da Rosa Di Grazia, che deve affrontare una prova dura, affidatale da Alessandra Celentano: un passo a due con il nuovo ballerino Alessandro. Anche il destino di Arianna è ancora in bilico: la ragazza dovrà affrontare una sfida, nonostante Arisa abbia provato a farle evitare questa ‘punizione’. I ragazzi della scuola, però, non hanno accettato la proposta della prof. di canto. La sfida avverrà sabato? Staremo a vedere! Appuntamento a sabato pomeriggio, a partire dalle ore 14 e 10!