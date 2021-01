Anna Tatangelo, i suoi super stivali sfoggiati su Instagram colpiscono tutti: sapete quanto costano ? Prezzo da capogiro.

È una delle cantanti più amate del nostro Paese. Di recente ha conquistato tutti nell’inedito ruolo di giudice ad All Together Now. Parliamo proprio di lei, Anna Tatangelo, una delle voci più belle del nostro panorama musicale. Che può contare su un vero e proprio esercito di fan, che da ormai tantissimi anni la segue e la supporta. E non sono agli eventi musicali: la bellissima Anna è super seguita anche sui social, in particolare su Instagram, il social network più amato dei vip. Lì, la Tatangelo condivide foto e video delle sue giornate, da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana. E, poche ore fa, la cantante ha postato una serie di scatti che hanno lasciato i fan senza parole. Un look mozzafiato, quello sfoggiato da Anna, e, in particolare, sono i suoi stivali ad aver attirato l’attenzione. Curiosi di scoprire quanto costano? Ve lo sveliamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anna Tatangelo, i suoi super stivali incantano Instagram: ecco quanto costano

Anna Tatangelo sa sempre come attirare l’attenzione del suo pubblico. E non sono grazie al suo innegabile talento. La cantante, infatti, è super apprezzata anche per la sua bellezza, che è chiaramente visibile attraverso il suo canale Instagram. Dove la Tatangelo ha postato alcuni scatti che hanno incantato i followers. Scatti in cui indossa una maxi camicia di Versace multicolor, alla quale abbina degli stivali che non sono affatto passati inosservati. Stivali color rosa glitter, altissimi, che superano ampiamente il ginocchio: anche il tacco a spillo in metallo è altissimo e gli esperti di moda avranno riconosciuto subito il brand. Si tratta di calzature firmate Casadei. Quanto costano? Come riporta Fanpage.it, il prezzo esatto è 620 euro, ma in saldo potrebbero essere vendute ad un pezzo scontato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Insomma, un look che non è passato affatto inosservato, quello di Anna Tatangelo. E, come sempre quando si tratta di lei, il post è stato invaso da una pioggia di likes e commenti, ricchi di complimenti per la cantante. Che si conferma una delle più amate del momento, anche sui social! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo profilo è ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!