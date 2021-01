Anticipazioni Un posto al sole, 14 gennaio: colpo di scena per Leonardo e Filippo; ecco cosa accadrà nella puntata in onda oggi su Rai Tre.

Tutto pronto per una nuova puntata di Un posto al sole. La seguitissima soap di Rai Tre tornerà in onda anche questa sera, 14 gennaio 2021, al consueto orario delle 20 e 45. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena: curiosi di sapere cosa accadrà? Ecco le anticipazioni della nuova puntata.

Anticipazioni Un posto al sole, 14 gennaio: Filippo chiama Serena per chiedere aiuto

Una puntata da non perdere, quella di Un posto al sole in onda questa sera, giovedì 14 gennaio 2021. Al centro della trama c’è il sequestro di Leonardo e Filippo, catturati ed imprigionati da due malviventi. Spariti da diverse ore, Serena è in preda all’ansia. Ed è proprio a lei che si rivolgerà Filippo, poiché Leonardo si trova in grave condizioni. Filippo chiamerà Serena per chiedere aiuto, ma la metterà in pericolo…Nel frattempo, sul posto del rapimento, arriverà anche Lara, per puro caso, e si accorgerà della situazione critica in cui si trovano i due. Cosa accadrà invece a Vittorio ed Alex? Quest’ultima si trova alle prese con il rimpianto di aver rinunciato all’offerta di lavoro, che l’avrebbe portata a Madrid. Con Vittorio, preso solo da se stesso e dalla sua aspirazione a diventare dj, il dialogo non funziona. Ci sarà, però, un colpo di scena: Vittorio si renderà conto del talento di Alex e proverà a recuperare, spingendola ad accettare questa opportunità.

Infine, Alberto ha ricevuto un ultimatum da Clara: se vuole tornare single, deve lasciare la sua abitazione. Per questo si confiderà con Barbara, alla quale racconterà cosa è successo con Clara e perché non può lasciare la casa. Insomma, una puntata ricchissima di emozioni e colpi di scena. Pronti a godervela? Appuntamento questa sera, alle ore 20 e 45, su Rai Tre!