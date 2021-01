Anticipazioni Uomini e Donne, 14 gennaio: brutto colpo per Sophie, segnalazione shock per la tronista; ecco cosa accadrà nella puntata in onda oggi.

Uomini e Donne è tornato col botto! Dopo lo stop per le vacanze natalizie, la trasmissione di Maria De Filippi è tornata in onda, con tantissime sorprese e colpi di scena. E oggi, giovedì 14 gennaio 2021, ci aspetta una puntata decisamente scoppiettante. Come sempre, da circa un anno a questa parte, la puntata sarà dedicata sia al trono classico che al trono over: il nuovo format infatti prevede l’unione dei due troni in un unico grande blocco, dove tutti possono interagire con tutti. I colpi di scena sono all’ordine del giorno! Curiosi di scoprire cosa accadrà nella puntata di oggi? Ecco le anticipazioni della puntata di oggi!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Anticipazioni Uomini e Donne, 14 gennaio: brutto colpo per Sophie, arriva una segnalazione su Matteo

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne? Ebbene, ad aprire la puntata di oggi 14 gennaio dovrebbero essere due protagonisti assoluti del trono Over. Parliamo di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che, dopo la frequentazione di qualche anno fa, hanno deciso di riprovarci. Ma, anche stavolta, la loro conoscenza è caratterizzata da alti e bassi: in particolare, è Roberta a non accettare che Riccardo voglia frequentare anche altre donne. Tra i due sembrava essere tutto finito, ma proprio oggi potrebbe arrivare il colpo di scena: il cavaliere è intenzionato a dimostrare a Roberta di essere realmente interessato. Arriverà la tanto desiderata esclusiva? Staremo a vedere! Si passerà poi ai protagonisti del trono Classico, sempre più vicine alle scelte. Parliamo di Davide e Sophie: il primo è sempre più diviso tra Chiara e Beatrice e non è ancora convinto. Cosa accadrà invece a Sophie? Ebbene, dopo il chiarimento con Matteo, arriverà un altro brutto colpo: una segnalazione inaspettata, che riguarda l’ex fidanzata del suo corteggiatore. Come reagirà la tronista?

Infine, un gradito ritorno nello studio di Canale 5: una coppia amatissima del trono Over, quella formata da Jara e Nicola, torneranno in trasmissione per annunciare l’arrivo del loro secondo bebé. Una splendida notizia per i fan del programma, che da anni seguono le vicende amorose dei protagonisti e si emozionano con loro. Insomma, sembra proprio che quella di oggi sarà una puntata imperdibile: appuntamento alle ore 14.45, su Canale 5!