In queste ore impazza il gossip su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la showgirl sarebbe in dolce attesa, anche se per ora nessuna conferma è arrivata. Secondo i ben informati però sarebbe solo questione di tempo. Mentre i fan aspettano di sapere se la Rodriguez diventerà presto mamma per la seconda volta, ripercorriamo la loro love story.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, come si sono conosciuti

Belen e Antonino sono stati fotografati insieme per la prima volta a settembre del 2020, pizzicati a Milano seduti allo stesso tavolo, l’ufficializzazione della loro storia è arrivata solo verso la fine di ottobre dello stesso anno, attraverso una foto pubblicata dalla stessa Belen su Instagram, dove i due appaiono abbracciati e felici.

Da quel momento in poi la coppia non si è più nascosta e le foto di loro due insieme sono apparse sia sull’account della Rodriguez che su quello di Antonino Spinalbese. Lui è un giovane hair stylist di Milano impegnato nei saloni del celebre Aldo Coppola. Classe 1995, Antonino prima di conoscere Belen era abbastanza lontano dalle luci dello spettacolo.

Antonino e Belen si sarebbero conosciuti grazie ad un amico comune. La loro storia è cominciata dopo un breve flirt estivo della showgirl con Gianmaria Antinolfi, a seguito della rottura definitiva con Stefano De Martino: dopo i tentativi di ricucire i rapporti e la famiglia che avevano formato con la nascita di Santiago, i due si sono detti addio definitivamente.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, un futuro felice insieme

Ora Belen appare sempre felice accanto ad Antonino e sembra aver ritrovato l’amore, i due dimostrano grande sintonia. La loro complicità ha spinto Spinalbese a coltivare la sua passione per la fotografia, sostenuto dalla sua dolce metà Belen che spesso si presta come musa per il fotografo in erba.

In attesa di sapere se il 2021 per loro significherà diventare genitori, Belen e Antonino si lasciano rincorrere dai gossip, continuando a seminare sui social tracce fotografiche della loro felicità condivisa.