La splendida bimba protagonista di questo adorabile scatto oggi è una showgirl famosissima: riuscite a riconoscerla e capire di chi si tratta?

Impossibile da negare: era un vero e proprio splendore già da piccolissima. La magnifica bimba protagonista di questo scatto incredibile oggi è una famosissima e amata showgirl: riuscite a capire di chi si tratta? Non è cambiata affatto, non dovrebbe essere troppo difficile! Qualche indizio, però, ve lo diamo lo stesso. Ha esordito come ballerina in alcuni format davvero ‘storici’ degli anni novanta. Diplomatasi in danza classica e moderna, il suo straordinario talento la porta a conquistare ruoli sempre maggiori sul piccolo schermo. Negli anni duemila approda in un programma particolare, che sarà galeotto non solo per la sua carriera ma per la sua vita privata: conoscerà così il grande amore. Qualche anno dopo, il matrimonio e un figlio. La splendida showgirl e il marito sono una delle coppie più belle e ammirate del mondo dello spettacolo. Allora, siete riusciti a capire di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

Se osservate bene l’immagine vi renderete conto che la somiglianza è davvero impressionante. Stessi capelli scuri, stesso viso dai lineamenti armonici e perfetti, stessi occhioni. Era bellissima da piccola e oggi è una donna splendida. Di chi stiamo parlando? Di Giovanna Civitillo ovviamente! La talentuosa showgirl e ballerina dotata di un talento incredibile e di un carattere allegro e solare che ha fatto innamorare il pubblico. Giovanna è felicemente sposata con Amadeus, che ha conosciuto a “L’Eredità”. La coppia ha avuto un figlio nel 2009, l’epilogo perfetto e dolcissimo alla loro splendida storia d’amore. Lo scorso anno abbiamo visto Giovanna Civitillo come inviata di Sanremo, condotto proprio dal marito. Quest’anno, a poche settimane dal ritorno del Festival, alcune indiscrezioni vogliono la bellissima showgirl sul palco insieme ad Amadeus. Sono diversi i nomi femminili che sono stati associati all’evento musicale, ma, al momento, non ci sono ancora conferme ufficiale a parte quella della talentuosa Elodie. Ci toccherà attendere ancora un po’ per sapere se avremo il piacere e la fortuna di vedere Giovanna e Amadeus fianco a fianco a Sanremo. Di seguito, uno scatto della bellissima e innamoratissima coppia.

Davvero splendidi non trovate?