Serena Bortone, conduttrice del programma di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’, ha annunciato con un tweet di essere positiva al Covid.

Nella consueta puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ che vedremo oggi pomeriggio su Rai 1, assente in studio sarà proprio lei, la conduttrice e giornalista Serena Bortone. Il motivo ce lo rivela proprio quest’ultima con un tweet in cui in questi minuti ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. In un primo momento la notizia era stata diffusa da Dagospia, ma solo adesso arriva la conferma ufficiale da parte della diretta interessata. La Bortone ha infatti scritto sul proprio account del popolare social network di aver contratto il virus anche se asintomatica. Oltre a tranquillizzare i fan sulle sue condizioni, ha anche svelato cosa accadrà al suo programma.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Serena Bortone positiva: chi condurrà ‘Oggi è un altro giorno’?

La popolare trasmissione pomeridiana di Rai 1 è diventata ormai un appuntamento fisso per migliaia e migliaia di telespettatori. Ora però, con questa notizia, qualcuno si chiede se la messa in onda del programma ci sarà ugualmente o se la giornalista sarà sostituita. E’ proprio Serena a chiarire ogni dubbio su Twitter: non ci sarà nessuna sostituzione, ‘Oggi è un altro giorno’ andrà in onda regolarmente e lei presenterà in collegamento dalla sua abitazione. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Anche Carlo Conti ha condotto da remoto il suo Tale e Quale Show dopo essere stato colpito dal Covid. A fine novembre, Adriana Volpe e Alessio Viola sono stati costretti a presentare alcune puntate di ‘Ogni Mattina’ dalle rispettive abitazioni. Giovanni Ciacci, nel cast della trasmissione, aveva infatti contratto il virus. Una soluzione, quella della conduzione da casa, che di certo entrerà negli annali della storia della tv ma con cui ormai occorre fare i conti purtroppo.

Facciamo i nostri migliori auguri alla bravissima Serena Bortone per una pronta guarigione da questo virus che si diffonde in modo incontrollato e insidioso.