Elena Sofia Ricci, l’avete mai vista il giorno del suo matrimonio? Resterete senza parole, ha indossato un meraviglioso abito.

Soltanto tra poche ore la vedremo in televisione, nella seguitissima fiction Che Dio ci aiuti, nei panni di Suor Angela. L’attrice è la protagonista della serie, il ruolo da lei interpretato le sta dando una popolarità sempre più forte. Un personaggio che ha un passato decisamente burrascoso, circondando e intrecciando profondamente la trama. Sappiamo, che la serie sta avendo un successo straordinario, da poco ha avuto inizio la sesta stagione, ma già le aspettative sono alte. La bellissima Elena Sofia Ricci è conosciuta per il suo grande talento, che nel corso degli anni è stato ampliato con numerose interpretazioni. Ricorderemo certamente il ruolo di Lucia Liguori, insieme a Claudio Amendola, e a tanti altri importanti attori, nella fiction I Cesaroni. E’ sicuramente una donna bellissima, e bravissima, e proprio per questo è tanto seguita, anche sui social conta un profilo di ben oltre i 400 mila follower. Proprio qui, andando indietro, è spuntato uno scatto meraviglioso, la foto del suo matrimonio: l’avete mai vista?

Elena Sofia Ricci, spunta la foto del matrimonio: l’avete mai vista così?

Attrice dall’eccezionale talento, Elena Sofia Ricci nel corso della sua piena carriera ha vinto numerosi premi. Ha esordito giovanissima a teatro, per poi farsi notare subito dopo al cinema con Pupi Avati nel film Impiegati, che le vale addirittura il Globo d’oro come miglior attrice rivelazione. E’ proprio da questo momento, che pian piano, acquista popolarità, fino ad arrivare al successo oggi posseduto. Come abbiamo già riportato, sarà presente proprio questa sera nella fiction Che Dio Ci aiuti, nelle vesti dell’amatissima Suor Angela. Sicuramente è un attrice meravigliosa, un’avvenenza la sua tanto forte quanto straordinaria, e dall’eleganza profonda. Sui social è molto seguita, e proprio qui è emersa la foto del giorno del suo matrimonio con Stefano Mainetti. Un giorno che certamente la Ricci ha voluto incorniciare. Lo scatto mostra chiaramente lei in abito da sposa, un vestito che non lascia spazio a parole: è incantevole! Qui, com’è possibile vedere, è insieme a sua figlia Emma, allora piccolissima. Un post che la donna ha pubblicato come dedica alla sua ‘bambina’, il giorno del suo compleanno.

Ovviamente i tantissimi fan dell’attrice non potevano non restare stupefatti da tanta bellezza, Elena Sofia Ricci è un vero spettacolo!