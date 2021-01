L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata sui social senza un filo di trucco: ha accettato la challenge e si è mostrata proprio così!

Gira sui social la challenge ‘Nofilterchallenge’: tutti i personaggi televisivi famosi hanno deciso di aderire a questa iniziativa. Tante influencer hanno deciso di mostrarsi senza trucco e senza filtri: forse davvero in pochissime qualche volta si sono mostrate così! Ed ecco che, senza trucco e senza inganno, molti volti noti della tv italiana si sono mostrate con il viso acqua e sapone! Dopo avervi mostrato Giulia De Lellis, vi facciamo vedere com’è senza trucco un’altra ex protagonista di Uomini e Donne…Parliamo di Teresa Langella, l’ex tronista napoletana: guardate com’è senza alcun filtro, senza un filo di trucco!

Uomini e Donne, l’ex tronista senza un filo di trucco: l’avevate mai vista così?

Teresa Langella si è mostrata senza trucco e senza filtri su Instagram dopo aver accettato la sfida lanciata…La challenge che circola sul web è ‘Nofilterchallenge’, e chiede alle donne di mostrarsi senza filtri, senza trucco! In tantissime hanno accettato come anche la nostra ex tronista che, in verità, spesso si mostra con il viso acqua e sapone! E’ piaciuta tanto la sfida ed ha colto subito l’occasione per partecipare ma anche per lanciarla a tutte le donne: “La bellezza di questa challenge? Tante persone che si mostrano al naturale…Invito tutte le donne che mi seguono a mostrarsi senza filtri e senza trucco”.

Ricordiamo che Teresa è stata una delle troniste più amate e seguite in tv. Nel dating show Uomini e Donne ha conosciuto Andrea Dal Corso, diventato poi suo compagno. Negli ultimi mesi i due hanno vissuto un piccolo momento ‘di crisi‘, ma tra i due pare esser ritornato il sereno!