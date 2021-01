Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha deciso di mostrarsi così sui social: ha accettato la sfida!

Ha partecipato a Uomini e Donne nella stagione 2012/2013 e nel dating show ha conosciuto colui che poi è diventato suo marito. Dai, è facilissimo! Parliamo di Francesca Del Taglia, l’ex corteggiatrice di Eugenio Colombo, diventato sua dolce metà. Entrambi dopo il successo in tv hanno partecipato a serate in discoteca ed hanno aperto un’attività di abbigliamento. Oggi è una web influencer ed ha deciso di aderire alla challenge ‘No filter’, a cui hanno già partecipato tantissimi volti televisivi! Sui social gira questa sfida: tutte le donne nominate dovranno mostrarsi su Instagram senza un filo di trucco e senza filtri. Insomma, tutte al naturale! Francesca ha ovviamente accettato la sfida e si è mostrata proprio così!

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia dice ‘addio’ a trucco e filtri: si è mostrata proprio così

Una grande influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha accettato la sfida ‘Nofilterchallenge’ e si è mostrata senza un filo di trucco! Seguita 1 milione di utenti IG, Francesca che sui social si chiama ‘Checcadt‘ si è mostrata proprio così:

E l’ex corteggiatrice così ha scelto di dire addio a filtri e trucco e seguire le sue compagne di web: ha accettato la sfida e si è mostrata così! Ha ammesso che in realtà lei si trucca molto poco! “Io sono sempre struccata, la prova per me è semplicissima” ha scherzato su Instagram. Abbiamo visto, oltre lei, anche altri personaggi noti della tv e del web come Giulia De Lellis, Teresa Langella. Dobbiamo dirlo: sono davvero incantevoli tutte senza make up, senza filtri. Senza ‘inganno’ sono tutte incredibilmente belle!