GF Vip, cambia tutto: arriva la decisione a sorpresa degli autori del reality show, nessuno se lo aspettava.

Un’edizione infinita, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Un’edizione che terminerà, con ogni probabilità, a fine febbraio. I colpi di scena, in casa, sono davvero tantissimi e, a quanto pare, ce ne saranno ancora per molti giorni. Sono davvero tanti gli argomenti che Alfonso Signorini avrà da affrontare nella prossima puntata del reality. Ma proprio a questo proposito c’è un’importante novità! Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, cambia tutto: arriva la decisione inaspettata

Il GF Vip 5 continua ad appassionare milioni di telespettatori, che, puntata dopo puntata, seguono le avventure dei vipponi nella casa più spiata della tv. Ma quando andrà in onda la prossima puntata del reality show? Ebbene, la scorsa settimana la trasmissione è andata in onda una sola volta, di lunedì, saltando l’appuntamento del venerdì. Uno stop che, però, era stato previsto soltanto per una settimana. Ma qualcosa è nuovamente cambiato: il doppio appuntamento del GF Vip, infatti, tornerà a partire da venerdì 29 gennaio, per poi continuare con due puntate fino alla fine del programma. I fan del GF, quindi, resteranno delusi: domani il programma non andrà in onda, ma tornerà lunedì 18 gennaio.

Cosa accadrà nella puntata di lunedì 18 gennaio?

Toccherà attendere quindi qualche giorno prima di seguire una nuova diretta dalla casa più spiata della tv. Ma cosa accadrà nella puntata di lunedì? È già possibile immaginare qualche argomento della serata! Indubbiamente, si dedicherà tanto spazio alla crisi di Maria Teresa Ruta e alla discussione tra quest’ultima e Cecilia Capriotti. La Capriotti, inoltre, ha avuto delle incomprensioni anche con Andrea Zenga. Ci sarà anche un nuovo eliminato: chi lascerà la casa tra Stefania Orlando, Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello? Non ci resta che attendere la prossima puntata! Preparatevi ad una diretta scoppiettante!