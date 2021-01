Sabrina Ghio ha spiazzato tutti i suoi fan: l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato che sta attraversando un momento davvero doloroso. Ecco le sue parole.

Sabrina Ghio è famoso personaggio televisivo: il suo debutto in tv è avvenuto quando è entrata a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. In qualità di ballerina, Sabrina arrivò seconda nella competizione: la classe ’85 dopo Amici decise di lasciare il mondo della danza. Dopo la nascita della sua Penelope, giunse al capolinea il matrimonio con Federico Manzolli e così, per cercare l’amore, decise di tornare in tv. Ha partecipato al dating show Uomini e Donne: il tentativo fallì nel programma ma una volta fuori, è piombato nella sua vita Carlo Negri, oggi suo compagno. Sabrina sui social è molto attiva ma non negli ultimi giorni. Qualcosa non va: i suoi fan se ne sono accorti ma non hanno mai ricevuto risposta alle ripetute domande. La Ghio ha finalmente rotto il silenzio: ecco cosa ha scritto poco fa nelle sue Instagram story.

Sabrina Ghio, la confessione spiazza i fan: “Serve coraggio”, le parole piene di dolore

Sabrina Ghio sta attraversando un momento doloroso, le cause però non si conoscono. L’ex tronista pochi minuti fa ha aggiornato il suo canale social per aggiornare i suoi fan, per tranquillizzarli, per quanto può. Le sue parole sono comunque inaspettate: “Quello che faccio se non so cosa fare davanti situazioni dolorose è andare avanti…proverò a non guardare dietro e fingerò anche un po’ con me stessa. Perchè serve coraggio, ed io ce l’ho. Scusate per le mie non risposte…andate avanti con me. Vi abbraccio”.

Non sappiamo cosa è successo alla giovane romana, non lo sanno neanche i fan che si sono rivolti direttamente a lei. Qualche problema in famiglia? Problemi con il compagno Carlo? Non si conosce alcuna risposta. Sabrina, quando sarà pronta, racconterà cosa sta vivendo in questi giorni.