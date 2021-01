Giulia De Lellis, brutto incidente: “Fa male”, cos’è successo

Brutto incidente domestico per la modella e influencer Giulia De Lellis: “Fa male”, ecco cosa l’è successo

Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più seguite in Italia. Solo su Instagram, ad esempio, la romana conta quasi cinque milioni di seguaci. La De Lellis è divenuta famosa grazie a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La romana ha partecipato in veste di corteggiatrice di Andrea Damante. La De Lellis è riuscita a conquistare il tronista, uscendo con lui dal programma. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di italiani, ma non ha avuto un lieto fine. Dopo una serie di tira e molla, infatti, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente, intraprendendo strade diverse. Oggi, però, tra i due c’è una bellissima amicizia e condividono un piccolo cagnolino di nome Tommaso.

Giulia De Lellis, brutto incidente: cos’è successo

Brutto incidente domestico per Giulia De Lellis. La modella e influencer romana ha avuto decisamente un brutto risveglio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato cosa l’è successo attraverso le stories di Instagram. Sul popolare social network, la modella e influencer ha infatti raccontato: “Succedono tutte a me. Alla vigilia del mio 25esimo compleanno, mi sono alzata dal letto, ho fatto alcune cose, poi sono tornata in camera ed ho battuto la testa“. La De Lellis ha raccontato di aver preso una brutta botta. Il colpo rimediato costringerà l’ex corteggiatrice a posare il cellulare per qualche ora. La romana ha infatti dichiarato di voler controllare la situazione. Nel caso il dolore alla testa non dovesse passare, la De Lellis sarebbe pronta a fare alcuni accertamenti.

Ovviamente auguriamo a Giulia De Lellis di riprendersi presto, soprattutto in vista del 25esimo compleanno. La modella e influencer trascorrerà questo giorno particolare insieme alla sua famiglia.