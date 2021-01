Giulia De Lellis, ‘senza filtri e make up’: l’ex volto di Uomini e Donne si mostra appena uscita dalla doccia nelle sue stories di Instagram.

Uomini e Donne, si sa, è uno dei programmi più amati e seguiti della tv. E sono tantissimi i personaggi che hanno raggiunto la fama grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. Pochi, però, sono entrati nel cuore dei fan come lei, Giulia De Lellis. Ne è passato di tempo dalla sua apparizione in tv, tra le fila delle corteggiatrici di Andrea Damante, ma l’amore del pubblico non è cambiato. Anzi, aumenta ogni giorno di più, come è possibile vedere sul suo profilo Instagram. Un profilo seguitissimo, che conta quasi 5 milioni di followers, coi quali Giulia condivide foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana. Ed è proprio lì che, poche ore fa, la giovane influencer si è mostrata “senza filtri e senza make up”, aderendo ad una splendida iniziativa diventata virale sui social. Scopriamo di più.

Giulia De Lellis, ‘senza filtri e make up’: com’è l’influencer al naturale

“Bellissima questa iniziativa, senza filtri e senza make up, super volentieri!“. È così che Giulia De Lellis presenta la splendida iniziativa lanciata sui social, alla quale ha partecipato più che volentieri. L’influencer si è mostrata su Instagram senza trucco e, appunto, senza filtri, appena uscita dalla doccia. La De Lellis mostra il suo viso al naturale, senza make up, ma con un meraviglioso sorriso. Col quale invita le sue followers ad aderire all’iniziativa, sottolineando quanto sia importante che ognuno si accetti così com’è: “Non è assolutamente una vergogna, sia semplicemente meno fresche del solito!”. Ecco uno screen delle stories:

Inutile dire che Giulia è bellissima anche così! E non è la prima volta che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostra in versione acqua e sapone, senza timore di mostrare imperfezioni. Un esempio splendido per le numerosissime followers, che, giorno dopo giorno, seguono e supportano la loro beniamina. Che dire, brava Giulia!