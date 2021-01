Luca Laurenti, perchè non è più presente in televisione negli ultimi tempi? Solo adesso spunta la verità.

Siamo avvezzi ad ammirarlo in coppia con Paolo Bonolis, ed insieme formano un sodalizio professionale di gran successo. Luca Laurenti rappresenta uno dei personaggi televisivi più amati in assoluto, con quella battuta sempre pronta, e la sua ironia, che conquista i telespettatori. Nella seguitissima trasmissione Avanti un altro sorprende il pubblico con esibizioni canore, e con performance davvero esilaranti, è impossibile non amarlo! Come abbiamo anticipato, Luca e Paolo hanno creato un vero sodalizio artistico, insieme hanno condotto tantissimi programmi, Fantastica Italiana, Miss Italia nel mondo, Tira e molla, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan, e tanti altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. Purtroppo, però, negli ultimi tempi non è presente in televisione, il motivo? Vi sorprenderà.

E’ certamente un amatissimo personaggio televisivo, da anni conquista il pubblico. Luca Laurenti in coppia con Paolo Bonolis forma un duo di successo. Insieme hanno condotto tantissimi programmi, ricorderemo certamente l’ironia mostrata a Ciao Darwin, una trasmissione che gli italiani amano, dato che porta una ventata di leggerezza nelle case dei telespettatori. Come abbiamo potuto appurare, negli ultimi tempi non è molto presente, conoscete il motivo? A quanto pare, secondo le parole del suo amico Bonolis, Luca è una persona molto riservata, che vive ‘quasi’ fuori dal mondo. Sembrerebbe che Laurenti conduca una vita all’insegna della solitudine, priva di rumoreggianti avvenimenti. Un uomo che preferisce la meditazione al caos di tutti i giorni, anche se, nelle trasmissioni che lo vedono presente, si dimostra una persona completamente diversa.

Questo secondo dichiarato da Bonolis, anzi, quest’ultimo ha anche sostenuto che il suo amico viva una vita quasi monacale, in un ambiente meditativo. L’avreste mai immaginato? Sembrerebbe, quindi, che dietro la sua ‘assenza‘, ci sia questo suo modo di vivere silenziosamente.