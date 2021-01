“Mamma ho perso l’aereo” è un film iconico, sempre attuale, amatissimo dal pubblico di tutto il mondo, sia dai grandi che dai piccini: sapete com’è diventato l’adorabile bambino protagonista?

Un film che ha segnato generazioni su generazioni, sempre attuale e amatissimo: sapete com’è diventato l’adorabile bambino protagonista di “Mamma ho perso l’aereo?”. Una storia divertentissima eppure profonda, quella narrata nel film del 1990. Il piccolo Kevin viene “dimenticato” dalla famiglia in partenza per un viaggio e i pochi giorni che trascorre da solo appaiono idilliaci, spensierati, leggendari. Il piccolo eroe riesce perfino a sgominare due criminali con le sue trappole sorprendenti. Il lieto fine, ovviamente, non è dubbio. La pellicola, che viene riproposta per la gioia del pubblico tutti gli anni nel periodo natalizio, ha avuto anche un seguito. A interpretare l’adorabile e simpatico protagonista, Kevin, fu il giovanissimo e talentuoso attore Macaulay Culkin. Un vero e proprio fenomeno di bravura, in grado di dominare la scena e trasmettere incredibili emozioni già in tenera età. Il giovane prodigio, nato nel 1980 a New York, è stato una meteora nel panorama Hollywoodiano. Sapete com’è diventato oggi? Scopriamolo insieme.

“Mamma ho perso l’aereo”: com’è oggi il bambino protagonista

Occhioni chiari, capelli biondi e un viso angelico: Macaulay Culkin bucava lo schermo già da piccolissimo. Il sorriso furbesco che gli colorava il viso nel film non faceva che conferire una simpatia innegabile al già straordinario personaggio. Oggi il ‘bambino‘ è cresciuto: l’attore ha raggiunto la soglia dei quarant’anni. Culkin proviene da una famiglia numerosa, con ben sei fratelli e sorelle, di cui è il terzogenito. La sua carriera è stata costellata di successi da bambino, da “Mamma ho perso l’aereo” e il suo seguito, a “Papà ho trovato un amico”, da “L’innocenza del Diavolo” a “Richie Rich”. Eppure, nel corso degli anni il suo nome si è udito sempre più di rado, fino a sparire quasi del tutto eccezione fatta per rare apparizioni. Si è sposato a 18 anni, ma ha divorziato circa due anni dopo. Una delle sue relazioni più celebri è stata senza dubbio quella con la celebre attrice Mila Kunis. Macaulay Culkin ha affrontato anche un periodo turbolento nella sua vita, legato alla droga e a problemi con la giustizia intorno al 2004. Il celebre attore ha un profilo Instagram ufficiale seguito da oltre un milione di fan. Siete curiosi di vedere com’è diventato?

