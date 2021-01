Mara Venier, com’era a 20 anni? Spunta uno scatto inedito della conduttrice, condiviso sul suo profilo Instagram.

È una delle conduttrici più amate di sempre. La sua Domenica In fa compagnia a milioni di telespettatori, tra allegria, risate, ma anche tantissime emozioni. Parliamo di lei, Mara Venier, una delle regine indiscusse della nostra tv. Ma forse non tutti sanno che la conduttrice veneziana è una vera e propria star anche sui social! Il profilo Instagram della ‘zia Mara’ conta ben 2,1 milioni di followers. Followers con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi agli scatti di vita quotidiana in famiglia. E non mancano le foto ricordo! Come quella condivisa dalla conduttrice qualche ora fa: si tratta di uno scatto risalente ad un bel po’ di anni fa, quando la Venier aveva 20 anni. Bellissima allora come oggi, diamo un’occhiata al post, che ha ottenuto una valanga di likes.

Mara Venier, com’era a 20 anni? Pioggia di likes per la foto ricordo condivisa su Instagram

“Avevo 20 anni, appena arrivata a Roma, ingenua, spaesata, fragile, sempre triste, già mamma!“. È questa la descrizione che Mara Venier ha accompagnato all’ultimo scatto condiviso sul suo profilo di Instagram. Uno scatto del passato, risalente a quando la conduttrice aveva 20 anni. Uno scatto che dimostra come la conduttrice sia sempre stata bellissima. Diamo un’occhiata:

Una foto ricordo che ha emozionato tutti: una pioggia di likes e commenti ha invaso il post della Venier, tutti ricchi di complimenti e messaggi di affetto. E, tra i commenti dei fan, spuntano anche quelli di tantissimi volti noti: da Nino D’Angelo ad Alberto Matano, da Serena Autieri a Sal Da Vinci. Tutti pazzi per la Zia Mara, che, anche sui social, si conferma una delle donne più amate della nostra tv. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo canale ufficiale? Il suo profilo Instagram è ricco di contenuti super interessanti. Non ve ne pentirete!