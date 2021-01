Memo Remigi dice addio a sua moglie Lucia Russo: il famoso cantante e personaggio televisivo ha comunicato il suo lutto attraverso il suo profilo Facebook.

Memo Remigi ha dovuto dire addio alla sua dolce metà, Lucia Russo. La donna si è spenta due giorni fa, martedì 12 gennaio 2021 all’età di 81 anni. Era malata da tempo, come ha spiegato il cantante e paroliere. Sul suo canale Facebook il famoso personaggio televisivo ha salutato sua moglie con un post: “Ringrazio tutti per l’affettuosa partecipazione al mio dolore. Non è stata una dipartita improvvisa ma sofferta già da tempo. Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io, in quanto, per adesso, ho ancora molte cosa da fare!”. La didascalia è accompagnata da una fotografia dei coniugi vicini. Memo, il cui vero nome è Emidio, e Lucia si sono sposati nel 1966 e da Milano, nel 2005, si erano trasferiti a Varese.

Doloroso lutto per Memo Remigi: il cantante saluta per sempre sua moglie Lucia

Emidio Remigi, meglio conosciuto come Memo Remigi, ha salutato sua moglie Lucia Russo, passata a miglior vita martedì 12 gennaio 2021. La donna era malata da tempo: è morta all’età di 81 anni. Il cantante, conduttore radiofonico e televisivo, ha dato il suo ultimo saluto alla moglie anche sui social. Sul suo canale Facebook ha pubblicato uno scatto insieme all’amata moglie spiegando, ai fan, a chi lo segue, che era malata da tempo.

Memo ha sposato Lucia nel 1966: nel 2005, su richiesta della sua dolce metà, si sono trasferiti a Varese, città dove aveva studiato la donna da giovane. Ultimamente vediamo spesso Remigi in tv: attualmente è ospite fisso del programma ‘Propaganda live’ in onda su La 7. Prima di diventare un noto personaggio della televisione italiana, Memo è stato un famoso cantante, ha partecipato per tre volte al Festival di Sanremo. E’ stato inoltre un affermato paroliere e conduttore radiofonico.