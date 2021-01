Sapete cosa faceva Pierpaolo Pretelli prima del GF VIP? Solo adesso spunta la confessione della sua ex compagna

Pierpaolo Pretelli è divenuto famoso in televisione per essere stato il primo velino nella storia di Striscia la Notizia. Il modello, originario di Maratea, in provincia di Potenza, sfilava sul bancone più famoso della televisione italiana insieme ad Elia Fongaro. Successivamente ha partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore e a Temptation Island come tentatore. La sua ultima esperienza è stata nella casa del Grande Fratello Vip, dove si è invaghito di Elisabetta Gregoraci prima di perdere la testa definitivamente per Giulia Salemi. Sapete cosa faceva Pierpaolo prima di partecipare al reality show di Canale 5? Solo adesso spunta la confessione della sua ex compagna.

Pierpaolo Pretelli, cosa faceva prima del GF VIP

Pierpaolo è stato fidanzato con Ariadna Romero, modella e attrice cubana, nonché ex schedina a Quelli che il calcio. I due hanno avuto anche un figlio, di nome Leonardo, nato il 18 luglio 2017. La loro storia d’amore, però, è durata poco e dopo un primo momento burrascoso, i rapporti tra i due sono ora cordiali. Sulla chiusura della relazione con Ariadna, Pierpaolo ha dichiarato: “Si sono create delle piccole fratture all’interno del rapporto di coppia, perché come genitori siamo quasi perfetti però il rapporto non è andato di pari passo al nostro essere genitori”.

L’ex compagna Ariadna, invece, ha di recente rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha dichiarato: “Con Leo in arrivo non lavoravo e per avere un po’ più di stabilità, lui è andato a fare il cameriere. Non so se sarà contento che lo racconti, ma dovrebbe“. Prima di entrare nella casa del GF VIP, dunque, Pierpaolo Pretelli ha lavorato anche come cameriere. Questo gli fa sicuramente onore.