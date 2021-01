In questa foto era solo un ragazzo, oggi è un amatissimo attore della seguitissima soap opera Un posto al sole: avete capito di chi si tratta?

Un posto al sole è un amatissima soap che da anni riscontra un successo straordinario. Negli ultimi tempi ci sono stati vari colpi di scena che hanno lasciato i telespettatori senza parole. A partire dall’uscita di Marina Giordano, interpretata dalla bellissima Nina Soldano, che a quanto pare, con un post sul suo profilo ha spiegato che la scelta della partenza non è stata presa di sua iniziativa. Sembrerebbe, però, che ad animare le puntate dei prossimi giorni ci saranno nuove sorprese. Possiamo affermare che tutti gli attori di questa serie sono amatissimi, e anche il ragazzo presente nella foto appena mostrata fa parte del cast di Un posto al sole. Nello scatto era ovviamente giovanissimo, ma oggi è diventato decisamente popolare. Nella trama il suo personaggio incontra continui scontri, avete capito di chi parliamo?

Uno scatto in cui appare da ragazzo, oggi però è l’attore della famosa soap opera Un posto al sole

Come abbiamo anticipato, il ragazzo che appare in questa foto, crescendo è diventato un amatissimo attore, dal talento forte e profondo. Lo scatto è stato pubblicato sul suo profilo instagram da pochissimo, allietando i suoi follower con tanta bellezza. Possiamo dirvi che non è facile riconoscerlo, anche se, molti tratti sono rimasti gli stessi. Nella soap opera Un posto al sole interpreta un personaggio molto scontroso, che più delle volte si ritrova in situazioni burrascose. Negli ultimi tempi ha allacciato un forte legame passionale con una sua collega, e la sua compagna, la bellissima Clara potrebbe presto scoprire la verità. A questo punto, avrete già capito di chi parliamo, ebbene sì, proprio di lui, dell’amatissimo Maurizio Aiello. Nella serie interpreta Alberto Palladini. Come abbiamo anticipato, nello scatto appare giovanissimo, col suo sguardo fiero.

La foto è stata condivisa da pochissimo su instagram e subito ha destato grande attenzione. Questo perchè il bravissimo attore è seguitissimo, infatti, il suo profilo conta oltre i 100 mila follower, che in men che non si dica hanno commentato, lasciando carinissimi complimenti.