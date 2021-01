Un colpo di scena nello studio di Uomini e Donne oggi 14 gennaio ha lasciato tutti senza parole: Michele Dentice con la voce rotta dal pianto ha annunciato la sua drastica decisione.

Oggi, 14 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Tantissimi colpi di scena, come sempre, hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5. Si è parlato oggi del Trono Over, in particolare di Michele Dentice e Roberta Di Padua. La Dama sta uscendo con Riccardo Guarnieri ed il rapporto tra loro si fa sempre più ‘intimo’. Il Cavaliere napoletano ha attaccato la Di Padua, facendo notare il fatto che si sia lasciata andare con Riccardo. La conduttrice Maria De Filippi ha provato a far ragionare Dentice per aiutarlo a capire se è ancora preso dalla Dama. In quel momento il Cavaliere ha deciso di annunciare la sua decisione con la voce rotta dal pianto. Ecco cosa è successo in studio.

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: “Non sto bene”, la drastica decisione di Michele

“Io vado via, lascio il programma. Non me la sento di continuare. Non sono nella condizione giusta” sono le parole dichiarate poco fa da Michele Dentice. Nello studio di Uomini e Donne, il personal trainer con la voce rotta dal pianto ha annunciato la sua drastica decisione. I presenti in studio hanno provato a farlo ragionare, provando a convincerlo a restare se è effettivamente così preso da Roberta.

“Mi dispiace non averlo detto ad Angela. Mi dispiace” sono le parole del Cavaliere in studio. Con gli occhi lucidi e la voce rotta dal pianto Michele ha spiegato: “Forse è il periodo, voglio andare via. Ogni cosa che faccio la faccio sempre con la felicità. Ora mi sento sotto pressione. Mi sento perennemente giudicato, non la sto vivendo bene. Sto vivendo male da un po’, preferisco tornare a casa, non sto bene“.