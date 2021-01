Oggi è a Uomini e Donne, ma ricordate com’era l’opinionista Tinì Cansino da giovane? Trasformazione incredibile.

È uno dei volti fissi di Uomini e Donne, anche se non prende la parola molto spesso come i suoi colleghi. Parliamo di Tinì Cansino, una delle opinioniste della trasmissione di Maria De Filippi. A differenza di Tina e Gianni, però, Tinì interviene raramente, soprattutto quando si parla di segni zodiacali dei protagonisti e di oroscopo. Oggi appare timida e riservata, ma forse non tutti sanno che la nota opinionista ha iniziato la sua carriera come showgirl, diventando popolare nel famoso programma di Italia Uno Drive In. E gli abiti che indossava non erano proprio sobri come quelli con cui siamo abituati a vederla ora! Curiosi di fare un salto nel passato? Diamo un’occhiata.

Tinì di Uomini e Donne: ecco com’era da giovane, nella trasmissione Drive In

Un battibecco esilarante, quello a cui abbiamo assistito qualche giorno fa a Uomini e Donne. Tina Cipollari, dopo il rifiuto di Tinì di portare la statua della “mummia” in studio, ha sbottato contro l’opinionista. Nel farlo, Tina ha ricordato come sebbene oggi Tinì si mostri sembra timida e discreta, è stata per anni “sfrontata”, mostrandosi con abiti succinti in tv, a Drive In. Ebbene, se non ricordate questa “versione” dell’opinionista di Uomini e Donne, ve la mostriamo noi. Ecco alcuni scatti che abbiamo trovato su Instagram:

Eh si, stenterete a crederci, ma questa ragazza è proprio la timida Tinì! La showgirl greca, il cui vero nome è Photina Lappa, è stata una delle protagoniste femminili di Drive In, insieme a Lory Del Santo, Eva Grimaldi, Carmen Russo e tante altre. Una Tinì decisamente diversa da quella che siamo abituati a vedere ogni giorno in tv! E voi, conoscevate questp retroscena della famosa opinionista di Uomini e Donne.