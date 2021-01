Amici 2020, dopo la lite in sala prove tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario, arriva la decisione di Lorella Cuccarini: il comunicato.

Manca pochissimo alla puntata di Sabato 16 Gennaio di Amici 2020, eppure abbiamo appena saputo di un grandissimo colpo di scena. Nel corso della puntata del daytime, andata in onda su Canale 5 Venerdì 15 Gennaio, abbiamo assistito ad una furiosa lite tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario in sala prove. Voluta fortemente da Lorella Cuccarini per assistere alle prove della ballerina Rosa, l’ex concorrente di Amici non è riuscita affatto a trattenersi. E, soprattutto, ad esprimere la sua opinione su quanto aveva assistito durante la lezione. ‘Rosa quando sente urlare, si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni’, ha detto la bella D’Amario alla Celentano. Cercando di farle capire perché la napoletana non riusciva ad eseguire correttamente la coreografia. Ma non solo. Perché, come raccontato anche in un nostro recente articolo, i toni tra le due donne si sono decisamente alzati. Tanto che la maestra Celentano ha ritenuto necessario anche fare uscire dalla sala la bella D’Amario. Ma la Cuccarini in tutto questo? Appena saputo di quanto successo, Lorella ha preso una drastica decisione. Ecco i dettagli.

Amici 2020, la decisione di Lorella Cuccarini dopo la lite in sala prove: intervento necessario

Dopo la lite tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario in sala durante le prove di Rosa, cosa avrà pensato Lorella Cuccarini? Sappiamo benissimo che, sin da quando è entrata nella scuola, la ballerina e cantante romana non ha mai perso occasione per dimostrare quanto la napoletana, a detta sua, abbia le carte in regole per svolgere questa professione. Certamente, ha ancora tanto da studiare e da imparare, ma la scuola di Amici 2020 è fatta proprio per questo. È proprio per questo motivo che, appena informata dalla bella D’Amario su quanto accaduto in sala prove, Lorella Cuccarini ha preso un’importante e drastica decisione a riguardo. E a farcela sapere è stato proprio il profilo social ufficiale del programma. Proprio qualche istante fa, su Instagram, è stata condiviso un video in cui si possono chiaramente ascoltare le parole della Cuccarini sulla sua decisione. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Da come si può chiaramente ascoltare dalle parole presenti in questo video, la decisione di Lorella Cuccarini è forte chiara. La coreografia di Rosa ed Alessandro non è pronta. Pertanto, non può essere assolutamente presa in considerazione per la puntata di Sabato 16 Gennaio.

Siete d’accorso con la decisione di Lorella Cuccarini?