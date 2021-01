Anticipazioni Beautiful, venerdì 15 gennaio: il piano shock di Hope, Thomas ci cascherà? Ecco cosa accadrà nella prossima puntata della soap.

Colpi di scena a non finire nella soap opera Beautiful. Al centro della trama delle ultime puntate c’è, senza dubbio, l’adozione del piccolo Douglas. Nonostante l’insistenza di Brooke e Hope, Thomas non ha alcuna intenzione di rinunciare a suo figlio. E il giovane Forrester può contare sull’appoggio di Ridge, che non ha ceduto all’insistenza di Brooke. Un conflitto, quello tar Ridge e Brooke, che inevitabilmente ha creato dei problemi nel loro rapporto. Entrambi intenzionati ad aiutare i propri figli, ma cosa ne sarà della loro storia? Nella puntata di ieri, la Logan ha addirittura consegnato l’anello al marito! Cosa accadrà nella puntata di oggi, 15 gennaio 2021? Scopriamo tutte le anticipazioni!

Anticipazioni Beautiful, venerdì 15 gennaio: il piano shock di Hope per ottenere l’adozione di Douglas

Una nuova ricchissima puntata di Beautiful ci attende. Cosa accadrà? Nell’ultima puntata, abbiamo visto Hope abbastanza rassegnata alla decisione di Thomas, che ha portato con sé il piccolo Douglas. Ma la figlia di Brooke si è davvero arresa. Ebbene, sembra proprio di no. Alla mamma Brooke, infatti, Hope racconterà del piano che sta architettando per cercare di avere la meglio. Un piano decisamente pericoloso, conoscendo il carattere di Thomas: quello di sfruttare i sentimenti che il figlio di Ridge prova per lei. Una piano di cui, però, Hope non dice nulla a Liam: la Logan, di nascosto, cercherà di “ammaliare” Thomas per convincerlo a firmare i documenti dell’adozione. Il piano andrà a buon fine? Staremo a vedere!

Liam, dal suo canto, nonostante sia molto affezionato a Douglas, non appoggia del tutto la decisone di Hope di prendere in adozione il piccolo. Per lui, allontanarlo da padre non è la cosa più giusta. Anche Brooke è preoccupata per le intenzioni di Hope, temendo che l suo piano possa finire male. La giovane Logan però non sembra avere dubbi: porterà avanti il suo progetto e per farò parteciperà alla festi di Halloween organizzata alla villa da Quinn ed Eric, senza Liam. Cosa accadrà durante la festa? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità e i colpi di scena dell’amatissima soap opera! Appuntamento alle ore 13 e 40 su Canale 5!