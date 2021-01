Anticipazioni C’é Posta per Te di Sabato 16 Gennaio: per la prima volta ci sarà un ex vincitore di Amici, secondo appuntamento imperdibile.

Diciamoci la verità: l’inizio di questa nuova edizione di C’è Posta per Te era il momento più atteso di questo nuovo anno. E Maria De Filippi non ha affatto deluso le aspettative del suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Con ospiti la bellissima Sabrina Ferilli e il simpaticissimo Luca Argentero e, soprattutto, ricco di incredibili ed emozionanti storie, il primo appuntamento di questo 2021 con C’è Posta per Te è andato più che alla grande. Ebbene, ma cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di domani? Sabato 16 Gennaio, come ben sappiamo, andrà in onda il secondo appuntamento, ma chi saranno i suoi ospiti? Stando alle ultime anticipazioni trapelate sul profilo social ufficiale del programma, sembrerebbe la seconda puntata di C’è Posta per Te sarà davvero imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: gli ospiti saranno incredibili. Non soltanto ci sarà una coppia molto amata della televisione italiana, ma, per la prima volta in assoluto, ci sarà un ex vincitore di Amici. Siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Anticipazioni C’è Posta per Te del 16 Gennaio: puntata imperdibile

Dopo l’appuntamento di Sabato scorso, C’è Posta per Te andrà nuovamente in onda il 16 Gennaio. Ecco, ma cosa dobbiamo aspettarci? Sappiamo benissimo che, settimana dopo settimana, Maria De Filippi offre al suo caro pubblico italiano degli ospiti davvero incredibili. E ne abbiamo avuta la prova nel corso della prima puntata di questo 2021, ma ne avremo la conferma anche tra pochissime ore. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: secondo le ultime anticipazioni, i super ospiti previsti per la seconda puntata di C’è Posta per Te, vi assicuriamo, sono davvero incredibili. Come dicevamo precedentemente, nello studio di Cinecittà, non ci sarà soltanto una coppia molto amata e che, nella fiction di cui sono stati entrambi protagonisti, hanno fatto sognare ed innamorare davvero tutti, ma sarà presente anche un ex vincitore di Amici. Di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme nei minimi dettagli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Ebbene si, avete visto proprio bene. Gli ospiti della seconda puntata di C’è Posta per te sono proprio loro: Irama, ex famosissimo ed apprezzatissimo vincitore di Amici, e Giulia Michelini e Marco Bocci, ex protagonisti della famosa fiction ‘Squadra Antimafia’. Insomma, una puntata davvero imperdibile, c’è poco da dire.

Ovviamente, sia chiaro: le sorprese non sono finite qui. Oltre ad Irama, Marco Bocci e Giulia Michelini come ospiti speciali, la seconda puntata di C’è Posta per Te sarà ricca di storie più che emozionanti. Insomma, un appuntamento incredibile. Noi non vediamo l’ora di seguirlo, voi?