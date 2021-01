Cosa accadrà nell’imperdibile puntata di Un posto al sole di stasera, venerdì 15 gennaio? Tutto ciò che vedremo nello scoppiettante episodio.

Un appuntamento decisamente da non perdere quello di Un posto al sole previsto per stasera 15 gennaio, come sempre alle 20:43 su Rai 3. Quanto abbiamo visto nelle precedenti puntate lascia intuire molti colpi di scena che lasceranno certamente col fiato sospeso. E’ accaduto infatti che Filippo e Serena si sono mostrati disposti a mettere da parte il passato e ad aiutare Leonardo. Quest’ultimo insieme a Filippo viene sequestrato da due criminali e Serena viene chiamata a soccorrerli. Lara, per caso, è riuscita a captare cosa stesse succedendo. Abbiamo poi visto Vittorio cercare di convincere Alex ad accettare il lavoro. Alberto ha rivelato a Barbara la verità sul suo mancato trasferimento nella nuova casa. Cosa succederà invece questa sera? Eccovi tutti i dettagli.

Anticipazioni Un posto al sole, 15 gennaio: la decisione di Alberto

La trama dell’episodio di stasera si preannuncia davvero avvincente. Vedremo Serena lottare contro Ferri per pagare il riscatto che libererà il marito e Leonardo. Vedremo inoltre Lara decisa più che mai ad aiutare il suo potente amante: il suo atteggiamento spietato non passerà inosservato per Roberto. Filippo intanto inizia a rendersi conto della gravità della situazione che lo vede coinvolto e a diventare pessimista. Riguardo agli sviluppi tra Clara e Alberto, la donna è stata costretta a dare un ultimatum al padre di suo figlio: se l’uomo andrà a vivere da solo, lei sparirà dalla sua vita insieme al loro figlio. Sarà a questo punto che Alberto prenderà una decisione che potrebbe rivelarsi molto dannosa. Clara, delusa e amareggiata dal suo atteggiamento, comincia a rassegnarsi all’idea di perderlo. Salvatore Cerruti esterna a Mariella i suoi dubbi su Sarti, di cui non comprende il comportamento e comincia a mettere in dubbio la continuità della loro storia. L’uomo farà di tutto per salvare la sua relazione, come andrà a finire?

Questo e tanto altro ci attendono nell’avvincente puntata di Un posto al Sole: gli ingredienti ci sono davvero tutti per non annoiarsi, quindi non perdetevi l’appuntamento con la soap partenopea, come sempre su Rai 3.