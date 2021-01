Can Yaman e il flirt con Diletta Leotta: arriva la drastica decisione dell’attore, ecco cosa è successo nelle ultime ore.

È senza dubbio una delle voci di gossip più interessante degli ultimi mesi. Una voce che, negli ultimi giorni, sembra ottenere sempre più conferme. Parliamo del flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta, che avrebbero trascorso giorni di passione a Roma, durante l’ultimo soggiorno in Italia dell’attore turco. Una notizia che ha spiazzato tutti e che, inevitabilmente, ha scatenato i commenti dei fan. Se da un lato c’è chi è felice per la nascita della ‘possibile’ coppia, dall’altro c’è chi non ha esitato a criticarla. E, a quanto pare, anche in maniera dura. Si, perché proprio qualche ora fa, il bel Can ha pubblicato una story molto eloquente sul suo Instagram. Ma non solo: la sua reazione non è passata inosservata. L’attore si è lasciato andare da un gesto che ha spiazzato tutti. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Can Yaman, drastica decisione: l’attore disattiva il suo account di Twitter dopo le critiche per il flirt con Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta, è scoppiato l’amore? A quanto pare si: i due sono stati beccati insieme anche dai fotografi del settimanale Chi. Ma non a tutti sembra piacere questa nuova coppia. Una pioggia di critiche ha invaso il bel protagonista di Daydreamer, a causa della sua nuova “relazione”. Come ha risposto Can? “Fatti miei. Punto”, ha scritto nella sua story di Instagram, ma non è tutto. L’attore si è visto costretto a fare qualcosa di davvero inaspettato: non solo ha limitato i commenti negli ultimi post di Instagram, ma ha addirittura disabilitato il suo seguitissimo account di Twitter! Una decisione fortissima, che lascia intuire come, negli ultimi giorni, Can sia stato letteralmente inondato dai commenti dei fan. Cosa accadrà nelle prossime ore? La bufera si placherà e Can potrà tornare ad utilizzare i suoi social in modo normale? Staremo a vedere!

Nel frattempo, i telespettatori continuano a seguire le avventure di Can in Daydreamer, dove interpreta l’affascinante Can Divit, alle prese con la complicata relazione con la dolce Sanem. La coppia riuscirà a superare le difficoltà e vivere l’amore? Non ci resta che attendere le prossime puntate. Stay tuned!