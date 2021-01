In una sua recente intervista a ‘Verissimo’, Christian De Sica ha abbondantemente parlato dell’incidente del passato: il drammatico racconto.

È uno degli attori più prestigiosi del panorama artistico italiano, Christian De Sica. Colonna portante di numerosi film cinematografici, l’attore romano decanta di un successo davvero clamoroso. Sempre sorridente e, soprattutto, sempre voglioso di far divertire e sorridere il suo pubblico, il buon De Sica è uno degli attori comici più apprezzati. Eppure, sapete che nel suo passato, il grandissimo Christian ha vissuto un vero e proprio momento drammatico? A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. In una sua recente intervista a ‘Il Messaggero’, l’attore romano non ha potuto affatto fare a meno di raccontare ampiamente il grave incidente del passato. Un incidente davvero drammatico, ve lo assicuriamo. E che, addirittura, lo ha costretto a sottoporsi a ben nove interventi chirurgici. Si, è proprio così. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Christian De Sica, l’incidente del passato: un momento davvero choc

Un vero e proprio grave incidente quello di cui, in una sua recente intervista a ‘Il messaggero’, Christian De Sica ha ampiamente raccontato ed analizzato. In occasione dei suoi incredibili settanta anni, l’attore romano si è letteralmente svelato nel minimo dettaglio. E non ha affatto potuto fare a meno di ripercorrere un momento davvero drammatico della sua vita. Era esattamente l’anno 2000 quando, in occasione della notte di Capodanno, l’attore romano è stato ferito all’occhio da un petardo. ‘Mi ha messo fuori uso l’occhio destro’, ha raccontato Christian De sica a Il Messaggero. Un incidente drammatico, da come si può chiaramente capire. E che, come dicevamo precedentemente, gli ha provocato delle conseguenze disastrose. Come raccontato dal diretto interessato, infatti, il buon De Sica ha subito ben nove operazioni. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Sempre a ‘Il Messaggero’, l’attore romano ha raccontato di aver subito un altro duro colpo dopo l’incidente. ‘Dovevo fare Un americano a Roma al Sistina e più di un collega si precipitò da Garinei dicendo: ‘De Sica ormai è cieco, prendo io il suo posto’, ma dopo nove operazioni ritornai in pista’, ha continuato a raccontare Christian De Sica. Sottolineando di quanto, poi, quello spettacolo fu un enorme successo.

Sapete chi è sua moglie?

È felicemente sposato, Christian De Sica. Ebbene, ma sapete chi è sua moglie? Ebbene, vi accontentiamo immediatamente. Lei si chiama Silvia. Ed è la sorella di un famoso attore. Di chi? Semplice: di Carlo Verdone.

Ha figlia, Christian De Sica? Assolutamente si! L’attore romano è padre di Brando, da poco regista del suo primo film di horror, e Maria Rosa.