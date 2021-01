Sapete dove abita Teo Mammucari? Nel 2017 il conduttore è stato vittima di uno spiacevole episodio: ecco cosa accadde in casa sua.

Teodoro Mammucari, meglio conosciuto come Teo Mammucari è un famosissimo conduttore televisivo. E’ entrato nel piccolo schermo nel 1995 con la conduzione di Scherzi a Parte: nel ’99 è entrato a far parte del cast de Le Iene ma il vero successo è arrivato un anno dopo. Nel 2000 con ‘Libero’ conquista tutto il pubblico televisivo grazie alla sua comicità. Teo grazie alla sua brillante carriera, oggi è apprezzato e seguito in tutta Italia: lo vediamo oggi nel programma di Canale 5, Tu si que vales, in qualità di giudice. Che sappiamo sulla sua vita privata? E’ stato legato per circa 3 anni all’ex velina, Thais Souza Wiggers: dalla loro unione è nata la piccola Julia nel 2008. Non si conosce altro sulla sua vita sentimentale, se è legato oggi ad un’altra donna. Siamo venuti a conoscenza però di un dettaglio che non tutti sanno: sapete dove abita il personaggio televisivo? Ve lo sveliamo subito!

Dove abita Teo Mammucari? Non tutti sanno cosa accadde in quella casa

Il conduttore Teo Mammucari, classe ’64, è nato a Roma, città dove tutt’oggi vive. Sapete dove abita? A Tor de’ Cenci! La sua abitazione però è legata ad un fatto di cronaca davvero spiacevole: nel 2017 il famoso personaggio televisivo è stato derubato. Si legge su Novella 2000 che il comico e giudice di Tu si Que Vales, nel 2017, si trovava a Miami in vacanza quando ha ricevuto una triste chiamata. “Nella tua villa sono entrati i ladri”: queste parole hanno scosso ovviamente Mammucari. E’ stato un brutto episodio per Teo: un duro colpo vista l’entità del furto. Sul portale del settimanale si legge che i ladri hanno rubato oggetti preziosi dal valore di decine di migliaia di euro.