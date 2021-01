In una delle sue ultime Instagram Stories, Elettra Lamborghini si è mostrata al naturale: com’è il suo viso senza trucco e filtri.

Recentemente l’abbiamo vista a ‘Stasera tutto è possibile’ e, com’è suo solito fare, ha letteralmente conquistato la scena, ma è su Instagram che Elettra Lamborghini, lo sappiamo benissimo, è una vera e propria celebrità. Con un profilo social che conta più di 6 milioni di followers, la bellissima moglie di Afrojack entra di diritto tra le regine indiscusse di Instagram. Attivissima e seguitissima, la Lamborghini è solita intrattenere il suo pubblico ed, ovviamente, anche ad interagire con loro. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, reduce dalla registrazione di una nuova puntata del programma condotto da Stefano De Martino, si è mostrata completamente al naturale. ‘Stanca e senza filtri’, scrive la cantante a corredo di questo scatto completamente senza trucco. E, quindi, come mamma l’ha fatta. Ebbene, ma siete curiosi anche voi di vederla? Scopriamo insieme ogni cosa.

Elettra Lamborghini al naturale: l’avete mai vista?

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Elettra Lamborghini è solita condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico. E così, oltre a renderli partecipi di tutto ciò che le succede durante il giorno, la cantante ama condividere degli incantevoli scatti fotografici. L’ultimo, ad esempio, è stata pubblicato qualche ora fa. Reduce dalla registrazione di una nuova puntata di ‘Stasera tutto è possibile’, la bellissima Elettra ha deciso di mostrarsi al suo pubblico completamente al naturale. Certo, sappiamo benissimo che la Lamborghini non è assolutamente solita truccarsi abbondantemente. Eppure, in questa ultima sua fotografia, la cantante è completamente senza trucco. Ma siete curiosi di vederla? Scopriamo insieme ogni cosa. Vi assicuriamo: come al suo solito, Elettra Lamborghini è uno schianto anche senza un filo di abbellimenti estetici.

Eccola: si mostra proprio così Elettra Lamborghini. ‘Io, stanca e senza filtri’, ha scritto la cantante a corredo di questo scatto che la immortala completamente al naturale. Insomma, c’è poco da dire: è stupenda! Siete d’accordo anche voi?