Fiammetta Cicogna, bellissima su Instagram, è una modella, conduttrice e attrice, ma chi è? Cosa occorre sapere su di lei.

I più attenti si ricorderanno del viso di Fiammetta Cicogna nello spot della Tim del 2009, dove interpretava il ruolo di una tastierista nella TBand, gruppo musicale che ottenne persino un contratto discografico con Caterina Caselli. Da quel momento in poi, la carriera di Fiammetta Cicogna non si è più fermata. Ma cosa sappiamo esattamente di lei? Scopriamo insieme ogni cosa? A partire, quindi, dalle sue origini e dai suoi genitori. Fino al suo attuale fidanzato.

Le origini e la famiglia di Fiammetta Cicogna

Fiammetta ha cominciato a studiare pianoforte all’età di soli 3 anni ed è proprio grazie a questa attitudine che inizia la sua carriera nel mondo della musica e dello spettacolo. Figlia di un produttore di candele, Fiammetta è nata e cresciuta a Milano e ha tre fratelli maggiori: Filippo, Federico e Fabio. Curiosamente, tutti i loro nomi iniziano con la lettera F. Dopo lo spot televisivo e la parentesi da musicista, nel 2009 ha debuttato in televisione partecipando ai Venice Music Awards su Rai 2 come inviata dal backstage della manifestazione. Nello stesso anno ha partecipato come pianista nel programma di Italia 1 Chiambretti Night. Ha condotto anche il programma televisivo Wild – Oltrenatura per sei edizioni, dal 2009 fino al 2013. Dopo diverse esperienze televisive, nel 2011 Fiammetta Cicogna ha debuttato anche come attrice, partecipando a un cortometraggio di Brian Butler. Infatti, dopo aver condotto Tamarreide nel 2013, Fiammetta si è allontanata dalla televisione per dedicarsi sempre di più al cinema.

Il suo profilo Instagram e fidanzato

Classe 1988, Fiammetta ha un profilo Instagram ufficiale dove conta più di 260 mila followers e dove condivide con i suoi seguaci vita privata ed esperienze professionali. Con il suo volto d’angelo, la bellissima Fiammetta ha partecipato anche alla fiction di Canale 5 Made in Italy dove interpreta il ruolo di Monica. Made in Italy racconta la moda e la Milano negli anni ‘70, e Fiammetta appare perfetta nei panni di modella di quell’epoca d’oro.

A proposito della sua vita privata, Fiammetta è legata sentimentalmente all’imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann dal 2014, insieme i due sono diventati genitori nel 2019 di due splendide gemelle, Gaia e Gioia, biondissime come la mamma. Le bimbe sono nate ad Ibiza, nello stesso giorno in cui è nato il suo compagno Carl.

Spesso Fiammetta condivide sui social scatti insieme alla sua famiglia, dove oltre ad ammirare la sua bellezza la si può vedere felice e serena, circondata dall’amore dei suoi cari.