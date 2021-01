La straordinaria Fiorella Mannoia tornerà questa sera con un nuovo ed esplosivo show, avete mai visto questo scatto irresistibile del passato: l’avreste mai riconosciuta?

Tornerà questa sera con un nuovo incredibile show la straordinaria Fiorella Mannoia: lo scatto che arriva dal passato, pubblicato sui social, è davvero irresistibile! L’avreste mai riconosciuta? La grandiosa artista, protagonista di una carriera eccezionale e voce iconica della musica italiana, tornerà ad incantare il pubblico di Rai 1 con “La musica che gira intorno”. Il suo seguitissimo profilo social, dove ha pubblicato un post dedicato proprio a questa nuova avventura, è pieno di immagini che la ritraggono in momenti fondamentali della sua carriera. In particolare, uno scatto che arriva direttamente dal passato ha ammaliato i fan: voi l’avreste mai riconosciuta?

Fiorella Mannoia, lo scatto irresistibile che arriva dal passato

Che sia bellissima non ci sono dubbi: i suoi riccioli infuocati sono un tratto distintivo del suo straordinario fascino, i grandi occhi chiari ed espressivi spiccano le volto diafano. Fiorella Mannoia è una donna elegante, piena di classe e di una grazia che lasciano sempre senza parole. Proprio come accaduto quando, sul suo profilo Instagram, ha condiviso un’immagine che la ritrae “un po’ di tempo fa” come ha scritto nella didascalia. Che dire? Una vera e propria bellezza, uno splendore. Sguardo magnetico e profonde, viso perfetto e un’acconciatura che mette in risalto i suoi magnifici capelli ricci. Vestita di un abito elegantissimo che riesce ad esaltare maggiormente la sua splendida figura. Ovviamente, l’immagine ha ricevuto migliaia di like e una valanga di complimenti, tutti meritatissimi. Siete curiosi di vedere anche voi la foto di cui stiamo parlando? Eccola di seguito tutta per voi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

Non trovate che Fiorella Mannoia fosse davvero un donna meravigliosa e che oggi il suo fascino sia solo accresciuto e si sia intensificato? Siamo certi che il pubblico non veda l’ora di ammirarla questa sera, a “La Musica che gira intorno”: l’appuntamento è in prima serata su Rai 1!