GF Vip, Andrea Zelletta: arriva il gesto inaspettato della sua fidanzata Natalia Paragoni; ecco cosa è apparso sui social.

Un’edizione super interessante, quella del GF Vip attualmente in onda. Un’edizione iniziata ben 4 mesi fa, il 14 settembre 2020, e che durerà fino alla fine di febbraio. Nel corso di questi mesi è successo davvero di tutto: tra scontri, liti, emozioni e amori, nella casa i colpi di scena sono stati sempre all’ordine del giorno. E ad infiammare il clima per un bel po’ di giorni ci ha pensato la complicata vicenda riguardante Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni. Prima il regalo di Natale ambiguo, poi il gossip sul presunto tradimento di Natalia: tra i due c’è stato un confronto molto intenso. Un confronto durante il quale, però, tutto è andato per il meglio: i due si sono giurati amore e si ritroveranno quando Andrea uscirà dal programma. E, proprio poco fa, la Paragoni si è lasciata andare ad una lunga dedica, super romantica, per il suo fidanzato. Il post è apparso sul suo canale Instagram ufficiale. Guardiamolo insieme.

Andrea Zelletta, il gesto di Natalia Paragoni: il post da brividi dedicato al concorrente del GF Vip

“Amore mio, mi sembra lontano il momento del nostro ultimo bacio prima della partenza per questa tua avventura, mi sembra altrettanto lontano il momento in cui potrò riabbracciarti”. Inizia così la didascalia dell’ultimo post pubblicato da Natalia Paragoni sul suo profilo Instagram. Un post che l’ex protagonista di Uomini e Donne dedica al suo fidanzato Andrea Zelletta, attualmente nella casa del Gf Vip. Dopo le burrascose vicende delle scorse settimane, Natalia ha deciso di esprimere tutto il suo amore per Andrea, dedicandogli parole dolcissime, accompagnate da uno scatto che li ritrae insieme, più innamorati che mai. Un post inaspettato, dato che, dopo l’apparizione al GF Vip, Natalia non aveva pubblicato nulla per Andrea, se non nelle sue stories. Diamo un’occhiata al post, che è stato invaso dai likes e i commenti dei fan:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

Eh si, parole da brividi quelle di Natalia, che rivela di dormire con la maglietta di Andrea e di guardare e riguardare le loro foto. Una dedica che farà senz’altro piacere al bel Zelletta, che, nel frattempo, continua a gareggiare nel reality più spiato della tv. La puntata finale dello show è prevista per il 26 febbraio, ma questo i concorrenti ancora non lo sanno, convinti di lasciare la casa l’8 febbraio! Cosa accadrà quando sapranno dell’ulteriore prolungamento? Stando alla reazione di Zorzi quando ha valutato questa ipotesi, ne vedremo delle belle!