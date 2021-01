GF Vip, “Falsa e instabile”: l’attacco a Dayane Mello arriva proprio da lei, una nota opinionista tv.

Il Gf Vip 5 sta appassionando milioni di telespettatori da ormai 4 mesi. Le avventure dei vipponi nella casa più spiata della tv continueranno ancora per un bel po’: la trasmissione terminerà a fine febbraio. E tra le protagoniste assolute di questa edizione c’è senza dubbio lei, Dayane Mello. La bellissima modella brasiliana si è fatta notare sin dall’inizio per il suo carattere forte e determinato. Un personaggio che ha decisamente diviso il pubblico, tra chi la ama e chi, invece, la vorrebbe fuori dalla casa. Tra i personaggi famosi a cui Dayane non fa particolarmente impazzire c’è anche una famosa opinionista Tv che, in diretta a Casa Chi, si è lasciata andare a parole che non sono passate affatto inosservate. Scopriamo di più.

GF Vip, “Falsa e instabile”: il duro attacco a Dayane Mello arriva da Karina Cascella

Dayane Mello è una delle candidate alla vittoria del GF Vip 5. Nonostante in casa abbia litigato praticamente con quasi tutti gli inquilini, la modella brasiliana può contare su un gran numero di fan, che la sostengono giorno dopo giorno, anche dal Brasile, suo paese di origine. Il percorso della Mello nella casa però non ha convinto proprio tutti. Non ha convito Karina Cascella, ad esempio. Come riporta IsaeChia.it, la nota influencer e opinionista , in diretta a Casa Chi, ha commentato alcuni concorrenti della casa e per la Mello non ha avuto parole dolcissime. Secondo Karina, Dayane è una persona falsa al di là del gioco: “Un conto è instaurare rapporti, un conto è instaurarli apposta per poi rivelarti. È una donna bellissima, ma falsa e instabile, su alcuni ragionamenti non riesco neanche a seguirla.” Parole forti quelle dell’influencer, che aggiunge di non gradire la freddezza che Dayane ha mostrato in più occasioni in casa: “Il cuore di Dayane sinceramente non lo vedo”.

E voi, siete d’accordo con le parole di Karina o siete del “team” Dayane Mello?