Il GF Vip si allunga ancora e non finirà l’8 febbraio: la reazione shock di Tommaso Zorzi, cha ha compreso quello che sta per accadere.

Un’edizione infinita, quella del GF Vip attualmente in onda! Come tutti sappiamo, inizialmente, la finale del reality show era prevista per i primi di dicembre. Tutto è cambiato quando gli autori hanno deciso di prolungare l’edizione, decidendo di continuare con la messa in onda fino a febbraio. E l’8 febbraio sembrava essere la data finale, quella che era stata comunicata anche ai vip settimane fa. Ebbene, qualcosa è cambiato di nuovo. Sembra ormai ufficiale che il reality show condotto da Signorini si allunga nuovamente, andando in onda fino al 26 febbraio. Questo, però, i concorrenti non lo sanno ancora e, considerando che contano con ansia i giorni che mancano alla fine, non sarà una notizia piacevole. A confermarlo è la reazione di Tommaso Zorzi alla possibilità di un ulteriore prolungamento. Ieri sera, infatti, il concorrente ha iniziato a fiutare l’ipotesi che l’8 febbraio non sarà la data finale. E non l’ha presa affatto bene. Scopriamo cosa è successo!

l GF Vip non finirà l’8 febbraio, la reazione shock di Tommaso Zorzi: “Non si può”

Manca l’ufficialità, ma sembra quasi certo che il GF Vip non terminerà l’8 febbraio. La trasmissione di Canale 5 è stata ulteriormente allungata fino alla fine del mese di febbraio, ma questo i concorrenti ancora non lo sanno. Dopo lo shock del primo prolungamento, che in molti hanno accettato con fatica, come reagiranno al secondo? Ebbene, qualcosa ci dice che non sarà una notizia gradita. Alla sola ipotesi di un possibile slittamento della finale, Tommaso Zorzi è entrato in crisi. L’influencer, dopo aver manifestato le sue perplessità in merito ai suoi compagni, ha deciso di indagare il più possibile, chiedendo ai coinquilini entrati dopo. Un strano sorriso di Samantha De Grenet ha ‘confermato’ le sue paure. In prede all’ansia, Tommaso ha deciso di recarsi in confessionale a chiedere spiegazioni, ma la risposta ricevuta non è stata quella che aspettava: “Io ho quest’ansia, ditemi solo che finisce l’8. La risposta? Non lo sappiamo. Non si può. Non possono darti una risposta del genere. Ma puoi tenere una persona in un posto e non dirgli quando finisce.”

Uno sfogo forte, quello di Tommaso, che non sembra affatto intenzionato ad accettare un ulteriore allungamento. E non è il solo: in molti, in casa, sentono di non avere più le energie necessarie per proseguire. Cosa accadrà quando sarà comunicata la notizia? Alcuni dei vip ‘veterani’ decideranno di abbandonare il gioco? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv! E voi, chi vorreste che vincesse questa quinta edizione del reality show?