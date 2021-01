Brutto colpo per Fiorella Mannoia: un famoso artista rifiuta il suo invito per “La musica che gira intorno”, ecco di chi si tratta

Fiorella Mannoia, oltre ad essere una delle interpreti migliori della musica italiana, spesso si diletta anche nelle vesti di conduttrice televisiva. Nel 2017, il suo spettacolo “Uno, due, tre… Fiorella!” riscosse un grandissimo successo su Rai 1. La dirigenza della rete pubblica ha deciso di puntare nuovamente su di lei, affidandole la conduzione di uno speciale in onda in due serate. “La musica che gira intorno” è il titolo dello speciale in onda stasera su Rai 1 e condotto da Fiorella Mannoia. Insieme a lei ci saranno tantissimi ospiti: da Claudio Baglioni a Francesco De Gregori, da Antonello Venditti a Giorgia, fino ad Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Samuele Bersani, Luciano Ligabue e tanti altri ancora. Un famoso artista, però, ha rifiutato il suo invito. Volete sapete di chi si tratta?

La musica che gira intorno, brutto colpo per Fiorella Mannoia

Questa sera, su Rai 1, andrà in onda la prima delle due puntate di La musica che gira intorno, il nuovo programma che vede il ritorno di Fiorella Mannoia nelle vesti di conduttrice televisiva. Il programma andrà in onda questa sera e venerdì prossimo, 22 gennaio, sempre in prima serata su Rai Uno. La Mannoia sarà accompagnata da tantissimi ospiti, amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo. Un famoso artista, però, ha rifiutato l’invito della Mannoia. Lo spettacolo prende il nome da un brano di Ivano Fossati, pubblicato nel 1983 e tratto dall’album Le città di frontiera. Nel gennaio del 2012, durante lo speciale di Che tempo che fa interamente dedicato a Fossati, il brano è stato eseguito insieme a Zucchero Fornaciari e alla stessa Fiorella Mannoia.

C’è musica per la testa, c’è musica per il cuore e c’è musica per le gambe. Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare, le nostre storie, la nostra Musica.

La musica che gira intorno, @RaiUno, dal 15 gennaio ❤️ #lamusicachegiraintorno pic.twitter.com/WQmXXuAx5H — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) January 6, 2021

Prima di intitolare il suo spettacolo, Fiorella Mannoia ovviamente ha chiesto il permesso al cantautore: “Ho preso in prestito la canzone di Ivano, gliel’ho detto, è stato felice”. Oltre a prendere in prestito il suo brano, la Mannoia ha anche invitato l’amico e collega come ospite del suo spettacolo, ma la risposta è stata inaspettata: “Sto bene a casa, non ci penso proprio”. Questo è stato il racconto della cantante durante la presentazione del programma. Il periodo è un po’ particolare, il virus gira ancora nel nostro paese ed è giusto che da parte di qualcuno ci sia un po’ di rimostranza. L’atteggiamento di Fossati è più che giustificato, anche perchè sappiamo che non si tratta di un torto nei confronti della sua amica Fiorella Mannoia.